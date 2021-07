Recordaantal campers verkocht in eerste halfjaar

De verkoop van nieuwe campers steeg in de eerste helft van dit jaar naar recordhoogte. In de eerste zes maanden van 2021 werden 2.041 nieuwe campers verkocht, 43 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal verkochte caravans steeg flink, blijkt uit cijfers van Bovag, dataleverancier RDC en KCI.

Het is voor het eerst dat er meer dan tweeduizend campers zijn verkocht in de eerste helft van het jaar. Normaal gesproken komt dat aantal niet boven de vijftienhonderd uit. Sinds de start van de coronacrisis groeide het aantal campers in ons land met 16 procent. Inmiddels zijn er 152.203 exemplaren in Nederland. Campers en caravans opgeteld komen we nu uit op een recordaantal van 570.872 stuks. In Noord-Brabant zijn deze het breedst vertegenwoordigd, met 98.000 stuks, gevolgd door Zuid-Holland en Gelderland, met respectievelijk 82.000 en 79.500 exemplaren.

Dat campers en caravans de laatste tijd zo populair zijn, heeft waarschijnlijk te maken met de coronapandemie. Veel mensen besluiten om vakantie dicht bij huis te vieren en vinden een caravan of kampeerauto daar uitermate voor geschikt. Ook de gesloten toiletruimten op campings speelden mee en campers zijn af en toe ook als mobiele werkplek ingezet. Een andere opvallend gegeven: ook jongeren kiezen steeds vaker voor een camper.

Caravanverkoop in de lift

Bij caravans was de verkoopstijging tijdens de pandemie aanvankelijk minder groot. Sterker nog, het aantal caravans daalde zelfs licht. Maar de laatste maanden zit de caravanverkoop weer in de lift. In de eerste zes maanden van 2021 werden precies 5.400 nieuwe caravans gekocht. Dat is 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.