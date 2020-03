Ram eert belangrijke klanten met 1500 Laramie Southwest Edition

Pick-ups zijn ‘big business’ in de VS en een aanzienlijk deel van de klanten komt uit Texas. Om die groep eens extra in het zonnetje te zetten, komt Ram met de Laramie Southwest Edition.

‘Special Editions’ zijn niet bepaald een zeldzaamheid in het land van de pick-up-trucks, waar de merken Ford, Chevrolet, GMC en Ram strijden om de gunst van een gigantische Amerikaanse kopersgroep. De laatste editie van de Ram 1500 blijkt in de VS een schot in de roos en is er in tal van uitvoeringen.

Aan die lijst wordt nu speciaal voor Texas en de daaraan grenzende staten New Mexico, Oklahoma, Arkansas en Louisiana de Southwest Edition toegevoegd. De Southwest Edition is voor een pick-up-truck opvallend smaakvol aangekleed. Net als bij de Laramie Sport is het gros van het chroom in carrosseriekleur uitgevoerd, al krijgen de lamellen van de grille in dit geval wel een verchroomd laagje mee. Ook de sleepogen en sierstrips op de flanken zijn verchroomd, wat een mooi samenspel met de gepolijste 20-inch wielen oplevert. Aan de achterzijde valt op dat de soms in carrosseriekleur gespoten elementen in de achterlichten nu gewoon rood zijn.

Vanbinnen wordt de Southwest afgeladen met luxe. Uiteraard is het grote, verticale 12-inch-touchscreen present, maar daarnaast krijgt deze versie onder meer een reeks veiligheidssystemen en een panoramadak mee. De bruin/beige kleurcombinatie van het getoonde exemplaar kan op onze goedkeuring rekenen. De Southwest is er met twee verschillende cabinelengtes, twee verschillende laadbaklengtes en alle beschikbare motoren.

Dit is trouwens niet de eerste keer dat Ram met een speciale uitvoering voor Texanen komt, want eerder was er ook al een Lone Star Edition. Voor Nederland is de Ram van groter belang dan je zou denken, want veel ondernemers maken graag gebruik van de fiscale voordelen die aan deze stoere Amerikaan kleven.