Ram 1500 TRX: pick-up met Hellcat-kracht

In de Verenigde Staten staat het gewoon nog nieuw in de showroom: een pick-up met een dikke V8. Die V8 was echter nog niet dik genoeg, bewijst Ram met deze 1500 TRX. Een pick-up met Hellcat-hart.

De Ram 1500 gaat als een speer in de Amerikaanse verkoopstatistieken. 2019 was het meest succesvolle jaar ooit voor de populaire pick-up, met in totaal (VS en Canada) maar liefst 730.000 verkochte exemplaren. Zo snel als ze uit de showroom vliegen, zo snel vliegt dit nieuwste monster, de 1500 TRX, ervandoor als je 'm op z'n staart trapt. Vanuit stilstand staat in slechts 4,5 seconden 60 mph (96 km/h) op de teller. Dat is grotendeels te danken aan de 6,2-liter V8 met supercharger die in de imposante neus ligt. Jawel, dezelfde Hemi V8 die Fiat Chrysler onder meer in de Dodge Challenger Hellcat en Jeep Grand Cherokee Trailhawk heeft gelepeld.

711 pk

Nu mag dus ook Ram van die in dit geval 711 pk en 881 Nm sterke spierbundel gebruik maken. De 1500 was er al met een 5,7-liter grote V8, maar die leverde 'slechts' 395 pk. Dat kon natuurlijk beter! De krachten gaan via een achttraps automaat naar alle vier de wielen, dus reken maar dat de Ram 1500 TRX op alle soorten terrein binnen een mum van tijd met de noorderzon vertrokken is. Het gevaarte houdt het wel maar tot een krappe 190 km/h vol, maar de grootste lol heb je bij een dergelijke auto natuurlijk al bij veel lagere snelheden.

28 centimeter

Denk niet dat het een reguliere 1500 met een dikkere motor is, want uiteraard verraadt het uiterlijk al dat hier meer aan de hand is. De 1500 TRX staat hoger op z'n wielen, is rondom aangekleed met extra kunststof en metalen accenten om opspattende stenen en vuil van zich af te slaan, heeft een enorme 'power dome' in z'n motorkap en ook de aangepaste zwarte grille geeft de pick-up een extra imposant voorkomen. De TRX staat, mede dankzij speciaal voor deze auto ontwikkelde veren en Bilstein-dempers, 28 centimeter boven de grond en rond de 18-inch wielen zitten extra robuuste terreinbanden, die speciaal voor de TRX werden ontwikkeld door Goodyear. Achter de voorwielen schuilen schijfremmen met een diameter van maar liefst 38,1 centimeter om het absurd snelle gevaarte ook nog alleszins acceptabel tot stilstand te brengen.

Baja

De 1500 TRX moet meer zijn dan een pick-up waar je vooral knalhard in een rechte lijn mee door een dorre vlakte kunt scheuren. De Ram heeft namelijk een heel scala aan rijmodi, waaronder de nieuwe 'Baja-modus'. Met de Baja-modus moet je, zoals bij de Baja-rally, op hele hoge snelheid over woestijnachtig ruig terrein kunnen rijden en dan ook nog kunnen sturen. Het laat zich allemaal bedienen via het verticale 12-inch scherm in het dashboard van de 1500.

De Ram gaat in de VS omgerekend €60.273 kosten, maar het blijft hier een ver-van-ons-bed-show. Jammer?