PSA opent fabriek in Marokko

PSA wil zich in Kenitra, zo’n 50 km boven Rabat, vooral bezighouden met auto’s op het nieuwe, compacte CMP-platform. Dat is de technische basis waarop alle nieuwe B-segmenters van het concern staan. In Kenitra gaat men zich in het bijzonder richten op de nieuwe Peugeot 208, al zullen er in de toekomst ongetwijfeld meer modellen volgen.

Dat er een fabriek zou komen in Kenitra, konden we al in 2015 melden, maar uiteraard neemt de bouw van zo’n faciliteit wel wat tijd in beslag. PSA meldt trots dat ook de toeleveranciers uit Afrika komen, zodat de hele regio ervan meeprofiteert. Het Franse concern gaf al eerder aan dat het meer energie wil steken in Afrika en het Midden-Oosten, waar binnenkort jaarlijks 700.000 auto’s een koper moeten vinden.

De keuze voor Marokko is natuurlijk ook niet toevallig: Franse merken doen het traditioneel erg goed in het Noord-Afrikaanse land en PSA profiteert daar lekker van mee. Ook Opel moet echter groter worden op het continent ten zuiden van Europa, waarbij met name Marokko en Tunesië worden genoemd.