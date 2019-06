‘Productiebaas weg bij Tesla’

Het nieuws over het vermeende vertrek van Hochholdinger komt van Electrek, dat doorgaans goed geïnformeerd is als het om de Amerikaanse EV-bouwer gaat. Hochholdinger zou zijn positie bij Tesla reeds hebben opgegeven, al is dat nieuws nog niet officieel bevestigd.

Zoals zijn naam al doet vermoeden is Hochholdinger afkomstig uit Duitsland, waar hij tussen 1994 en 2016 bij Audi werkte en verantwoordelijk was voor het productieproces van de A4, A5 en Q5. Drie jaar geleden vertrok hij naar de Verenigde Staten om de productie in de Tesla-fabriek in Fremont aan te sturen. Tesla stond destijds net voor de enorme uitdagingen die de Model 3-productie met zich mee zou gaan brengen en het was aan Hochholdinger om die operatie in goede banen te leiden.

Afgaande op de verkoopcijfers en levertijden van de Model 3 is dat al met al nog aardig gelukt, al blijft het productieproces een lastige kwestie voor het nog relatief jonge Tesla. Zo moet onder meer de Model Y tussen het bestaande gamma worden gepropt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Hochholdinger is als algemeen productiebaas overigens ook verantwoordelijk voor de assemblagefabriek in Tilburg.

Het gerucht over het vertrek van Hochholdinger komt in een periode waarin Tesla druk doende is om het tweede kwartaal met een recordafzet af te sluiten. Dat record zou een belangrijke opsteker zijn voor het merk, dat na een uitstekend vierde kwartaal van 2018 in het eerste kwartaal van dit jaar door een diep dal moest kruipen. Het merk verloor volgens Electrec 702 miljoen dollar en leverde ‘slechts’ 63.000 auto’s af. Om het record van vorig jaar te verbreken, moeten voor het einde van het tweede kwartaal meer dan 90.700 Tesla’s zijn afgeleverd.