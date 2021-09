Proces tegen gevallen Volkswagen-topmannen van start gegaan

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Vier aangeklaagden verschijnen voor de rechtbank in de stad Braunschweig. Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn (foto) is niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen; hij herstelt van een heupoperatie. Zijn proces is uitgesteld. Onder meer voormalig Audi-topman Rupert Stadler is wel present. De voormalige werknemers van het Volkswagen-concern worden onder meer verdacht van medeplichtigheid aan fraude en bedrog. Vanwege de coronacrisis is de rechtszaak meermaals verschoven. Er zijn inmiddels ook nog meer oud-managers van Volkswagen aangeklaagd vanwege de fraude.

De officier van justitie beschuldigt de managers concreet van commerciële en bende-achtige fraude met gemanipuleerde software in elf miljoen dieselauto’s. De auto’s stoten tijdens het rijden vele malen de toegestane hoeveelheid schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit. Tijdens emissietesten leek het echter alsof de diesels schoon genoeg waren. Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software had valsgespeeld bij emissietesten.

Een lang en slepend proces ligt in het verschiet. Er zijn tot dusver 133 zittingsdagen gepland en naar verwachting gaat de rechtszaak tot 2023 duren.