Prijzen voor Skoda Octavia mild-hybrid én iV-plug-in hybride

Het leveringsgamma van de nieuwe Octavia was tot op heden vrij beperkt. Skoda Nederland maakte aanvankelijk alleen de prijzen van de First Edition met 150 pk sterke 1.5 TSI bekend en voegde later de 110 pk sterke 1.0 TSI aan de leveringslijst toe. Nu is ook bekend welke prijs de Nederlandse importeur voor een nieuwe mild-hybrideversie én voor de plug-in hybride iV-versie vraagt.

Octavia 1.4 iV Plug-in Hybride

We beginnen met sterkst geëlektrificeerde versie van het stel nieuwkomers, de plug-in hybride Skoda Octavia 1.4 iV. Deze bij de introductie van de Octavia al aangekondigde plug-in hybride heeft een 156 pk sterke 1.4 TSI die samenwerkt met een 102 pk sterke elektromotor. Het accupakket heeft een capaciteit van 13 kWh, goed voor een elektrisch WLTP-bereik van 60 kilometer. De vanbuiten slechts aan een stel iV-emblemen van zijn reguliere broeders te onderscheiden Skoda Octavia 1.4 iV heeft vanwege de plaatsing van het accupakket wel een iets kleinere bagageruimte. De Octavia Hatchback 1.4 iV slokt 450 liter op, de Octavia Combi 1.4 iV schopt het tot 470 liter. De Octavia 1.4 iV Hatchback sprint in 7,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h, de Combi 1.4 iV doet over dezelfde sprint 7,8 seconden. De topsnelheid van beide versies bedraagt 220 km/h. De transmissie is een DSG-automaat.

De Nederlandse importeur vraagt €35.690 voor de Octavia Hatchback 1.4 iV Business Edition en €37.190 voor de Octavia Combi 1.4 iV Business Edition. Hoger op de ladder staat de rijker uitgeruste Business Edition Plus. De Hatchback en Combi kosten als 1.4 iV in die uitdossing respectievelijk €38.190 en €39.690.

Mild-hybrid

De 110 pk sterke 1.0 TSI die tot op heden alleen in combinatie met een handgeschakelde zesbak te krijgen is, krijgt gezelschap van een aan een DSG-automaat gekoppelde mild-hybride versie. Ook deze voluit 1.0 TSI e-TEC DSG genoemde motorisering is 110 pk sterk, maar profiteert van een 48v mild-hybrid systeem en een klein 0,6 kWh groot accupakket. De Octavia Hatchback 1.0 TSI e-TEC sprint in 10,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De Combi neemt met deze aandrijflijn 10,9 tellen de tijd voor dezelfde sprint. De topsnelheid van de Hatchback ligt op 208 km/h, die van de Combi op 202 km/h. Het gemiddeld verbruik ligt voor de Hatchback en Combi op respectievelijk 5,0 l/100 km en 5,2 l/100 km.

De vanafprijs van de Skoda Octavia Hatchback 1.0 TSI e-TEC DSG ligt op €29.890. Die van de Combi op €31.390. Dat bedrag is voor de Ambition-uitvoering. Liever de Business Edition? Reken voor de Hatchback en Combi dan op prijzen van €28.990 en €30.490.

Aardgas

Maar er is meer prijstechnisch motorennieuws onder de Tsjechische zon. Zowel de Octavia Hatchback als Octavia Combi komen beschikbaar met een 131 pk sterke 1.5 TSI G-Tec-machine. Inderdaad, een viercilinder die naast benzine ook CNG (aardgas) lust. De Octavia 1.5 TSI G-Tec-modellen hebben drie aardgastanks die goed zijn voor een actieradius van zo'n 500 kilometer. Daarnaast beschikken ze over een 9 liter grote benzinetank die de reikwijdte met zo'n 190 kilometer vergroot tot 690 kilometer. De G-Tec-smaken van de Octavia Hatchback en Combi sprinten allebei in 9,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De Hatchback heeft met 218 km/h een iets hogere topsnelheid van de Combi (212 km/h). De Octavia Hatchback kost als 1.5 TSI G-Tec Business Edition €32.990. Voor de Combi moet je €34.490 neertellen.

De nieuwe motorversies zijn per direct te bestellen. In een later stadium breidt Skoda de prijslijst van de Octavia onder meer nog uit met een RS iV-variant én met een mild-hybride 1.5 TSI e-TEC DSG.