Prijzen voor plug-in versies Mercedes-Benz CLA, GLA en B-klasse

Nagenoeg de complete compacte modelfamilie van Mercedes-Benz is nu verkrijgbaar als plug-in hybride. De A-klasse werd eerder al als A 250e gepresenteerd, een stekkerversie waarvan de prijzen al bekend waren. Nu tovert Mercedes-Benz ook de plug-in hybride versies van de B-klasse én van de GLA en CLA uit de hoge hoed. Daarbij plakt het merk er direct Nederlandse prijskaartjes op.

De nieuwe plug-in hybrides van Mercedes-Benz hebben allemaal dezelfde aandrijflijn. Dat betekent dat je in elk model een 1,3-liter viercilinder vindt die 160 pk en 230 Nm levert. Deze benzinemotor wordt bijgestaan door een 102 pk en 330 Nm sterke elektromotor, die het systeemvermogen op 218 pk en 450 Nm brengt. Het vermogen wordt via een achttraps automaat met dubbele koppeling naar de voorwielen gestuurd. Het accupakket is in alle gevallen 15,6 kWh groot. Aan een 7,4 kW-wallbox met AC-wisselstroom is het pakket in één uur en 45 minuten van 10 tot 100 procent op te laden. Aan een 24 kW DC-lader is het accupakket in zo'n 25 minuten van 10 tot 80 procent vol te jagen. Goed nieuws: alle stekkerversies mogen een geremde aanhangwagen van 1.600 kilo trekken.

B-klasse

De plug-in hybride versie van de B-klasse, de B 250e, heeft een vanafprijs van €46.231. Daarmee is hij iets duurder dan de eerder gepresenteerde stekkerversie van de A-klasse. De A 250e wisselt immers vanaf €44.465 van eigenaar. De B 250e komt op één acculading 70 kilometer ver en daarmee heeft de auto zeker in dit segment een bijzonder forse elektrische actieradius. In 6,8 tellen zit hij op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 235 km/h.

CLA

Liever een CLA met stekker? Geen probleem. In dat geval kun je zelfs opteren voor de CLA Coupé én voor de CLA Shooting Brake. Beide zijn immers als CLA 250e te krijgen. De CLA 250e Coupé heeft een vanafprijs van €49.045 en komt op één acculading 72 kilometer ver. Wie die elektrische reikwijdte niet hoeft te halen, kan zijn gelikt gelijnde Benz in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h trappen. Zijn topsnelheid: 240 km/h. De €50.327 kostende CLA 250e Shooting Brake komt op een volle lading 2 kilometer minder ver dan zijn sedanbroer, maar ook hier geldt dat een elektrische range van 70 kilometer zéér behoorlijk is. In 6,9 seconden rent de CLA Shooting Brake naar een snelheid van 100 km/h. Bij een snelheid van 235 km/h is de limiet bereikt.

GLA

Dan is er de GLA 250e, een auto die in de vorm van de EQA op termijn een volledig elektrisch broertje krijgt. De plug-in hybride variant komt vanwege zijn hogere koets het minst ver van het stel. De elektrische actieradius is vastgesteld op 62 kilometer. De cross-over lanceert zich in 7,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 220 km/h. Mercedes-Benz vraagt er minimaal €52.062 voor.