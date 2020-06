Prijzen vernieuwde Peugeot 308 bekend

Peugeot stelde vorige week de op detailniveau aangescherpte 308 aan de wereld voor. Nu is ook bekend welke versies Peugeot in Nederland gaat leveren en daarbij hebben we direct de complete prijslijst te pakken!

De vernieuwde 308 die Peugeot vorige week aan de wereld voorstelde, weet zich op een aantal punten te onderscheiden van het model dat tot voor kort in de Nederlandse showrooms stond. De Franse tegenspeler van auto's als de Volkswagen Golf, Ford Focus en Hyundai i30 beschikt vanaf nu onder meer over een 10-inch groot digitaal instrumentarium achter het stuur, een display dat het merk ook in auto's als de 3008 en de nieuwe 208 monteert. Peugeot introduceerde direct een nieuw motorenpalet die niet alleen 110 pk en 130 pk krachtige benzineversies, maar ook dieselmotoren met dezelfde vermogens omvat. De 110 pk en 130 pk sterke 1.2 Puretech-benzinemotoren komen naar Nederland, maar de 110 pk sterke 1.5 BlueHDi gaat vooralsnog aan de Nederlandse consument voorbij.

Benzine

Op benzinevlak start de prijslijst van de vernieuwde 308 op €26.160. Voor dat bedrag krijg je de 308 Berline, de hatchback, met 110 pk sterke 1.2 Puretech-benzinemotor die ten alle tijden is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Deze instapprijs geldt voor de 308 die uitgevoerd is als Active Pack. Deze uitvoering beschikt standaard onder meer over 16-inch lichtmetaal, mistlampen, elektrisch inklapbare buitenspiegels én parkeerhulp achter. De 110 pk sterke benzineversie is er ook als Allure én als Allure Pack en kost dan respectievelijk €28.580 en €29.180. De Allure Pack voegt onder meer zaken als een achteruitrijcamera, keyless entry en adaptieve cruise control aan de standaarduitrusting toe. Liever de station? Kan uiteraard ook. Reken voor de 308 SW met 110 pk sterke 1.2 Puretech voor de Active Pack, Allure en Allure Pack in dat geval op bedragen van achtereenvolgens €27.410, €29.930 en €30.530.

De leveringslijst van de 308 met de 130 pk sterke variant van de 1.2 Puretech, die naast met handgeschakelde zesbak ook met de bekende achttraps automaat is te krijgen, start met uitrustingsniveau Allure Pack. Voor de handgeschakelde versie ben je in dat minimaal geval €30.180 (308 SW: €31.530) kwijt terwijl je voor de versie met automaat €33.180 (308 SW: €34.530). moet neertellen. Een stap boven de Allure Pack staat de GT, de uitvoering die onder meer standaard over full-ledkoplampen en 17-inch lichtmetaal beschikt. Voor de handgeschakelde versie ben je in dat geval €31.680 (308 SW: €33.030) kwijt terwijl de 130 pk sterke 1.2 Puretech GT met automaat €34.680 (308 SW: €36.030) moet opbrengen.

Diesel en Blue Lease

Natuurlijk kan er ook gedieseld worden, al ben je dan aangewezen op de speciaal voor de leaserijders bedachte Blue Lease-uitvoeringen. De prijslijst start in dit geval met de Blue Lease Active, een uitvoering die alleen beschikbaar is in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De vanafprijs van de 308 1.5 BlueHDi 130 als Blue Lease Active ligt op €29.120 (308 SW: €30.370). Hoger op de uitvoeringsladder staat de Blue Lease Allure, een versie die in combinatie met de handgeschakelde transmissie €31.520 moet opbrengen (308 SW: €32.870). Dit uitrustingsniveau is ook te krijgen in combinatie met de achttraps automaat. Voor die versie ben je €34.120 kwijt (308 SW: €35.470). De sportiever aangeklede Blue Lease GT met de 130 pk sterke dieselmotor en handbak kost €34.070 (308 SW: €35.420) terwijl de versie met automaat vanaf €36.670 bij je voor de deur staat (308 SW: €38.020).

Deze Blue Lease-uitvoeringen zijn ook beschikbaar in combinatie met de eerder omschreven benzinemotoren waarbij de 110 pk sterke versie ook hier altijd is voorzien van een handbak en de 130 pk sterke smaak daarnaast ook met de achttraps automaat beschikbaar is. De prijslijst vangt in dit geval aan met de handgeschakelde 1.2 Puretech 110 als Blue Lease Active die €23.850 kost (308 SW: €25.100). Voor de Blue Lease Allure in combinatie met deze benzinemotor vraagt Peugeot €26.250 (308 SW: €27.600). De handgeschakelde 130 pk sterke 1.2 PureTech wisselt als Blue Lease Allure vanaf €27.250 (308 SW: €28.600) van eigenaar terwijl deze combinatie met automaat €30.250 kost (308 SW: €31.600). De sportiever aangeklede Blue Lease GT is er met de aan de handbak gekoppelde 1.2 Puretech 130 vanaf € 29.800 (308 SW: €31.150) en staat vanaf €32.800 (308 SW: €34.150) met automaat bij je voor de deur.

Bestellen kan per direct.