Prijzen nieuwe motorversies BMW 4-serie Coupé en Cabrio

De BMW 4-serie Coupé en Cabrio waren al in diverse motorversies te krijgen. Zo leverde BMW de twee onder meer als 420i, als 430i, als M440i xDrive en als 420d. Daar komen nu een heel stel nieuwe versies bij. Vanaf nu zijn de 420i en 430i er namelijk ook met xDrive terwijl BMW de M440i nu ook zónder vierwielaandrijving aanbiedt. Daarnaast staan er ook krachtigere dieselversies dan de 420d's op de prijslijst, te weten de 430d xDrive en M440d xDrive.

De €56.948 kostende en 184 pk sterke 4-serie Coupé 420i krijgt gezelschap van de 420i met xDrive-vierwielaandrijving. BMW vraagt er minimaal €60.545 voor. De 4-serie Cabrio krijgt deze versie niet, al was deze variant wel al als 420i zonder xDrive te krijgen. De 4-serie Coupé krijgt er nog een motorversie bij die vooralsnog aan de neus van de 4-serie Cabrio voorbijgaat: de 258 pk sterke 430i xDrive. De 430i zonder xDrive bestond al. BMW vraagt €65.135 voor de 4-serie Coupé 430i xDrive. Wie in de markt is voor een 4-serie Coupé en de Cabrio maar niets vindt, heeft mazzel. De prijslijst van de 4-serie Coupé wordt namelijk ook nog eens aangevuld met een puur achterwielaangedreven versie van de M440i. Die 374 pk en dankzij een mild-hybride systeem tijdelijk nog eens 11 pk krachtigere M440i was er in zowel de Coupé als Cabrio al met xDrive-aandrijving. De achterwielaangedreven en alleen aan de Coupé voorbehouden M440i heeft een vanafprijs van €81.447. Onlangs plakte BMW prijskaartjes op de 4-serie M4 Competition xDrive Cabrio en nu is ook de 4-serie Coupé als vierwielaangedreven M4 Competition xDrive op de prijslijst gezet. BMW vraagt er €135.657 voor, zo'n 6 mille meer dan voor de achterwielaangedreven M4 Competition.

Ook op dieselvlak is er uitbreiding. De 4-serie Coupé is er naast als mild-hybride 190 pk (+11 pk) 420d met en zonder xDrive-aandrijving nu namelijk ook als 430d xDrive én als machtige M440d xDrive. Die eerste heeft een 286 pk (+11 pk) sterke 3.0 zescilinder in z'n neus. BMW vraagt er €73.497 voor. De M440d xDrive is het dieselequivalent van de M440i xDrive en heeft een 340 pk (+11 pk) en 700 Nm sterke zes-in-lijn waar BMW minimaal €91.461 voor wil ontvangen. De 4-serie Cabrio profiteert van de komst van een alleen achterwielaangedreven versie van de 430d waar het €80.367 voor vraagt. De M440d xDrive komt vooralsnog niet naar de 4-serie Cabrio.

Bestellen kan per direct.