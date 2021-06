Prijzen Mercedes-Maybach S-klasse bekend

In navolging van de in september onthulde nieuwe Mercedes-Benz S-klasse trok Mercedes-Maybach in november het doek van zijn nóg luxere S-klasse. Het grootste verschil is direct te zien: de Mercedes-Maybach is met z'n 5,47 m lengte maar liefst 18 centimeter langer dan de 'reguliere' S-klasse Lang. De aparte grille en het uitbundigere gebruik van chroom, net als de diverse Maybach-logo's en de two-tone lak, zorgen er verder voor dat niet te missen is dat de eigenaar een gewone S-klasse te min vond. Uiteraard gaat de weelde in het interieur nog een stapje verder, met twee riante zetels die op alle mogelijke manieren elektrisch te verstellen zijn, een zee aan schermen, tal van spotlights, sfeerverlichting en hoogwaardige afwerking.

Bij zo'n luxe slagschip past een V12 natuurlijk nog prima, vindt Mercedes-Maybach ook, dus die komt er ook weer gewoon in te liggen. En ja, die wordt ook leverbaar in Nederland. Daarover zo meer. We beginnen bij de 'goedkopere' van de twee varianten die leverbaar worden; de S580 4Matic. De heeft een mild-hybride 4.0 biturbo V8 in de neus liggen die 503 pk vermogen en maximaal 700 Nm koppel levert. Daarmee is de Mercedes-Maybach S-klasse in 4,8 seconden van stilstand naar 100 km/h te brengen. Het merk geeft een gecombineerd brandstofverbruik (WLTP) van 10,5 tot 11,7 l/ 100 km op. De S580 4Matic kost minstens € 228.637.

De andere optie is dus de Mercedes-Maybach met 6,0-liter V12. Die S680 4Matic geheten versie heeft de beschikking over maar liefst 612 pk vermogen en 900 Nm koppel. Overigens scheelt het je bij een sprint naar 100 km/h maar een halve seconde, want daar heeft de S 680 4Matic 4,5 seconden voor nodig. Net als bij de versie met V8 is de topsnelheid begrensd op 250 km/h. De V12 lust 13,7 tot 14,4 (gecombineerd verbruik) liter benzine per 100 km. Overigens is het voor het eerst dat deze krachtbron met vierwielaandrijving wordt gecombineerd. De absolute topversie moet je minstens € 310.993 neerleggen. Het enorme verschil met de S580 is ongetwijfeld voor een belangrijk deel aan de bpm-last te wijten. Ter vergelijking: in Duitsland kost de S680 € 217.323 en de S580 € 164.565. Niet alleen liggen de prijzen fors lager, maar ook is het verschil tussen de twee daar niet grofweg € 82.000 maar € 53.000.