Prijzen Audi S6 en S7 Sportback bekend

Met een vloeiende beweging trok Audi in april het doek van de nieuwe S6 én de nieuwe S7 Sportback. Waar de S-versies van de vorige generatie van zowel de A6 als S7 Sportback een 450 pk en 550 Nm sterke 4.0 V8 onder de kap hadden, kregen de nieuwe exemplaren een beul van een dieselmotor onder de kap. We weten nu wat die S6 en S7 met 3.0 TDI moeten kosten.

Voor de S6 Limousine vraagt Audi een bedrag van € 107.550, logischerwijs fors minder dan de € 127.00 die op het prijskaartje van de vorige S6 stond geschreven. Liever de S6 Avant? Breng dan minimaal € 111.750 mee naar de lokale Audi-dealer. Hoger op de statusladder staat de S7 Sportback, een auto waar Audi minstens € 121.300 voor wil ontvangen.

Diesel

Het nieuwe dieselhart levert in zowel de S6 als in de S7 350 pk en 700 Nm koppel. Daarmee zijn ze fors krachtiger dan de 286 pk sterke 50 TDI's die Audi in de A6 en A7 levert. In de S6 en S7 levert de 3.0 TDI zijn maximum koppel tussen de 2.500 en 3.100 tpm. Hoewel de 3.0 TDI in de basis bekend is van de al genoemde 50 TDI is er in de S-versies iets bijzonders aan de hand. Het is voor het eerst dat Audi een elektrische compressor koppelt aan het 48V-systeem van de auto. Ook deze drie sportievelingen zijn dus voorzien van mild-hybrid-techniek. Schakelen gaat door middel van een achttrapsautomaat, die het vermogen via Audi's Quattro-systeem over alle vier de wielen verdeelt. De S6 Limousine is in staat om in 5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De S6 Avant en de S7 Sportback hebben 5,1 seconden nodig voor dezelfde klus. De topsnelheid is in alle drie de nieuwkomers begrensd op 250 km/h. Ook interessant: het gemiddeld verbruik ligt in de S6 Limousine op 6,2-6,3 l/100 km. De S6 Avant en de S7 Sportback consumeren 6,5 l/100 km. Optioneel zijn de nieuwelingen met achterwielsturing te krijgen.

Buiten Europa wél een TFSI

Dan is er nog iets opmerkelijks aan de hand. In de Verenigde Staten, Azië en in het Midden-Oosten krijgen de S6 en S7 geen 3.0 TDI, maar een 2,9 TFSI onder de kap. Inderdaad, het benzineblok dat we ook van auto's als de RS4 en RS5 kennen. In de S6 en S7 levert de machine 450 pk en 600 Nm