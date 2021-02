Prijzen Alfa Romeo Giulia en Stelvio Veloce Ti bekend

Alfa Romeo breidt het leveringsgamma van de Giulia en Stelvio uit met de Veloce Ti-uitvoeringen. Dat die versies op komst waren, is geen nieuws. Dat AutoWeek nu de prijs van de Alfa Romeo Giulia Veloce Ti en Stelvio Veloce Ti kan vrijgeven, is dat wél!

Het leveringsgamma van de Giulia en Stelvio omvat al uitvoeringen als de Super, Sprint, Ti, Veloce en Q. De Veloce-uitvoeringen krijgen bij zowel de Giulia als de Stelvio een Veloce Ti-uitvoering boven zich.

Het mag geen wonder heten dat de Veloce Ti-uitvoering gebaseerd is op de reguliere Veloce-uitvoeringen. De Veloce Ti, waarbij de letters Ti staan voor Turismo Internazionale, zitten dan ook riant in hun spullen. Bovenop de uitrusting van de reguliere Veloce heeft de Giulia als Veloce Ti onder meer speciaal 19-inch zwart lichtmetaal, uit koolstofvezel vervaardigde afwerking rondom, met leer en alcantara beklede achtvoudig verstelbare sportstoelen uit de Quadrifoglio, carbon details in het interieur en de meest uitgebreide versie van het Alfa Connect-infotainmentsysteem met 8,8-inch groot display en navigatie. Daarnaast pompt Alfa Romeo de Giulia Veloce Ti vol met een hele reeks veiligheidssystemen, waaronder automatisch grootlicht, een actieve rijbaanassistent en actieve dodehoekdetectie. De Stelvio Veloce Ti beschikt over al het bovenstaande, maar krijgt 20-inch sloffen onder zich. Optioneel is 21-inch lichtmetaal beschikbaar.

De Alfa Romeo Giulia Veloce Ti is verkrijgbaar met de 280 pk sterke geblazen 2.0 benzinemotor, een machine die altijd is voorzien van een achttraps automaat. Wel kun je kiezen uit achter- en vierwielaandrijving. De Alfa Romeo Giulia Veloce Ti RWD kost €66.250. Voor de vierwielaangedreven variant wil Alfa Romeo €72.250 zien. De Giulia Veloce Ti is ook met de 210 pk sterke 2.2 JTD te krijgen, alleen in combinatie met vierwielaandrijving. De prijs van de Alfa Romeo Giulia Veloce Ti met deze dieselmotor bedraagt €73.093. Liever de Stelvio Veloce Ti? Kan ook. De 280 pk sterke benzineversie is er alleen met vierwielaandrijving en kost €84.460. Voor de Stelvio Veloce Ti met 210 pk sterke dieselmotor ben je €82.396 kwijt.