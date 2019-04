Prijs Tesla Model 3 Standard Range bekend

Vooralsnog had Tesla de Model 3 alleen als Long Range en als Performance in de orderboeken staan. Nu is ook bekend wat de Model 3 Standard Range moet opbrengen.

Nog voordat de eerste Models 3 in de Verenigde Staten op de weg kwamen, riep Tesla dat die kleine broer van de Model S zo'n 35.000 dollar zou moeten gaan kosten. Tot op heden had Tesla de Model 3 alleen als Long Range én als Performance op de Nederlandse prijslijst staan, maar die is nu ook een Standard Range 'Plus' aan toegevoegd.

De Model 3 Standard Range Plus heeft een vanafprijs van € 47.800 en dat is voor zakelijke rijders natuurlijk erg interessant. Dat betekent namelijk dat over dat gehele bedrag, mits je onder de € 50.000 blijft, een bijtellingspercentage van 4 procent gerekend kan worden. Een prijsvergelijk: de Performance kost in ons land minimaal € 68.200 terwijl Tesla voor de Long Range € 58.300 vraagt.

De Model 3 Standard Range Plus moet het met één elektromotor stellen en daarmee is het dus een achterwielaandrijver. Verwacht niet dat dat behelpen is. De auto schiet in 5,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 225 km/h. De actieradius ligt, volgens de WLTP-cyclus, op 415 kilometer. De Long Range en de Performance, beide versies met twee elektromotoren, komen respectievelijk 560 en 530 kilometer ver. Wanneer de Standard Range Plus wordt geleverd, meldt Tesla nog niet.

In tegenstelling tot die twee varianten heeft de Standard Range Plus géén volledig 'premium interieur', maar een 'gedeeltelijk premium interieur'. De standaarduitrusting omvat in dit geval twaalfvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een premium audiosysteem, navigatie en led-mistlampen. Auto Pilot is in dit geval standaard. Op termijn verwachten we nog een 'Standard Range' zonder de toevoeging 'Plus'.