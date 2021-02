Prijs Suzuki Jimny Professional bekend

De Suzuki Jimny keert terug in de Nederlandse prijslijsten. Als Professional is de Jimny per direct weer te bestellen, maar het is een ander verhaal dan voorheen.

Eind vorig jaar werd bekend dat de Suzuki Jimny voor een tweede ronde gaat in Nederland. Wie had gehoopt dat alles bij het oude zou blijven, moeten we teleurstellen. De Jimny Professional op grijs kenteken moet het namelijk doen met slechts twee zitplaatsen. Op de plaats waar je eerder nog achterin kon plaatsnemen, tref je voortaan een vlakke laadvloer. In de Jimny Professional kun je zodoende tot 863 liter bagage verstouwen, 33 liter meer dan in de tot vorig jaar leverbare geelkentekenversie. Voortaan kun je ook 150 kilo in plaats van 115 kilo vervoeren. Helaas zijn de afmetingen van de laadruimte niet voldoende voor bpm-vrijstelling. De prijs van de Jimny Professional komt uit op minimaal € 27.420, exclusief btw.

De Jimny Professional heeft de bekende 102 pk 1.5 benzinemotor in zijn neus liggen en heeft uiteraard ook vierwielaandrijving. Met lage gearing en Hill Descent Control moet je gemakkelijk lastig begaanbaar terrein kunnen bedwingen. Toch handig als je je pakketjes naar afgelegener oorden wilt brengen of de Jimny als pakezel wilt gebruiken. De Jimny Professional wordt leverbaar in acht verschillende kleuren, waarbij de carosseriekleuren Brisk Blue Metallic, Kinetic Yellow en Chiffron Ivory Metallic worden vergezeld door het contrasterende Bleuish Black Metallic op het dak. Suzuki verwacht de eerste exemplaren nog deze helft van het jaar in de showroom te verwelkomen.

Hoewel de Jimny in ons land qua verkoopaantallen geen potten kon breken, is dat elders wel anders. In diverse markten ver van huis is de Jimny niet aan te slepen. Daarom gaat het Japanse merk de kleine avonturier ook in India bouwen. Niet alleen voor India, maar ook voor markten daarbuiten. Voorheen rolde hij alleen van de band in Japan.