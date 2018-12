Prijs Skoda Kodiaq RS bekend

Skoda's Kodiaq is niet alleen de eerste SUV van het merk die leverbaar is als zevenzitter, maar ook de eerste SUV waarvan het merk een RS-versie levert. In oktober stelde de Tsjechen de sportiefste smaak van die Kodiaq digitaal aan de wereld voor en nu kunnen we melden welk bedrag Skoda er minimaal voor wil ontvangen.

Op het prijskaartje van de Kodiaq RS staat een bedrag van € 61.490. Voor dat geld krijg je een Kodiaq met een 240 pk en 500 Nm sterke 2.0 TDI-biturbo in de neus, een dieselmotor die we ook kennen van bijvoorbeeld zijn neef Tiguan. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 6,9 seconden voorbij. Zijn topsnelheid ligt op 221 km/h.

De Kodiaq RS is vierwielaangedreven, heeft in alle gevallen een DSG-transmissie én beschikt standaard over Dynamic Chassis Control (DCC), waarmee het karakter van de auto in de standen Eco, Comfort, Normal, Individual, Snow en Off-road valt te zetten. De Kodiaq RS staat op 20-inch lichtmetaal en is vanbuiten natuurlijk aangekleed met sportiever ogende bumpers. In het achterste exemplaar zijn twee uitlaateindstukken geplaatst. Vanbinnen is de Kodiaq RS bekleed met een combinatie van leer en alcantara.

Bestellen kan per direct.