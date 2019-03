Porsches per trein naar China

Porsche gaat zijn auto’s voortaan per trein in plaats van over zee naar China vervoeren. Dat levert een aanzienlijke tijdwinst op.

Porsches vinden net als veel andere dure auto’s gretig aftrek in China. In 2018 ging maar liefst 31 procent van de geproduceerde Porsches naar dit land, ofwel 80.000 stuks. Dat betekende tot voor kort altijd een reis per schip van zo’n 18.500 kilometer, die zo’n 50 dagen in beslag neemt. Vanaf nu wacht 11 procent van de voor China bestemde Porsches een ander lot: de trein.

Via de zogenaamde Nieuwe Zijderoute, een spoorverbinding die via Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan van Europa naar China loopt, worden de auto’s vanaf april over 11.000 km naar het Oosten vervoerd. Deze reis neemt slechts 20 dagen in beslag, waardoor de auto’s drie weken eerder op de bestemming moeten aankomen.