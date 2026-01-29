Ga naar de inhoud
Porsche Panamera wordt vernieuwd

Vrij snel

Porsche Panamera spyshots
Joas van Wingerden

De huidige Porsche Panamera werd pas iets meer dan twee jaar geleden gepresenteerd, maar er is vernieuwing op komst voor het model.

De Porsche Panamera kreeg eind 2023 een flinke upgrade, genoeg om van een geheel nieuwe generatie te spreken. Hij deelt weliswaar nog het platform met zijn voorganger, maar kreeg wel een beduidend opgefrist uiterlijk en onder meer enkele nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen. Nu is het tijd voor een volgende opfrisser.

Deze keer zijn de veranderingen een stuk beperkter, omdat het hier ook niet om een generatiewissel gaat maar een facelift. Eentje die bovendien aardig snel komt, al rekenen we erop dat de officiële onthulling nog wel tot eind dit jaar op zich kan laten wachten. Je mag veranderd bumperwerk verwachten, maar ook subtiele vernieuwingen aan het infotainment en mogelijk nog wat meer elektrisch rijbereik voor de plug-in hybrides.

Nieuws
Spyshots Porsche Panamera Turbo GT

Het kan nog heftiger dan de 782 pk van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Nieuws
Porsche Cayenne GTS

Porsche Cayenne en Porsche Panamera houden brandstofmotor tot ver in jaren 30

Vergelijkende test
BMW M5

BMW M5 vs. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid - Plug-in powerplay

Vergelijkende test
Porsche Panamera eerste generatie

Stijliconen Mercedes CLS en Porsche Panamera als begeerlijke youngtimer: CLS geboren klassieker

Autotest
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Test: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid - bijna alles wat je van een auto kunt verlangen

