Porsche noteert lichte verkoopdaling in 2020

Porsche heeft de wereldwijde aflevercijfers over de eerste drie kwartalen van 2020 bekend gemaakt. Ten opzichte van 2019 laten de huidige cijfers door de impact van het coronavirus een lichte daling zien van 5 procent. De Cayenne was het meest in trek, gevolgd door de Macan.

Het merk uit Stuttgart heeft dit jaar over de eerste drie kwartalen 191.547 auto's op de weg gezet. In 2019 waren dit er nog 202.318, waaruit blijkt dat Porsche niet geheel vrij is gebleven van de effecten van het coronavirus op de automarkt. Niet in alle markten nam het aantal afgeleverde auto's echter af. De Amerikaanse markt is met een daling van 11% het hardste geraakt, gevolgd door de Europese markt met 9%. In Azië, Afrika en het Midden-Oosten heeft Porsche daarentegen 1% méér auto's weten te slijten. De Cayenne vormt met een totaal van 64.299 auto's de aflevertopper, gevolgd door de Macan met 55.124 stuks. Van de 911 zijn 25.400 exemplaren de wegen van de wereld op komen rollen. De Taycan vormt met 10.944 afgeleverde auto's nog een minderheid van het totaal.

Volgens Detlev von Platen, directeur Sales en Marketing bij Porsche, laten de cijfers zien dat Porsche de coronacrisis goed heeft doorstaan. "Dankzij een fris portfolio hebben we de daling in afleveringen kunnen beperken", zegt hij. "De Chinese markt is snel hersteld na de lockdown en de vraag in andere markten laat eveneens een groei zien. Porsche is niet gespaard door de coronacrisis, maar we kijken dankzij ons modellenaanbod en een toenemend aantal nieuwe orders met optimisme naar de toekomst."

Nederland in de plus

In Nederland heeft Porsche in 2020 méér auto's verkocht dan in 2019, zo blijkt uit de verkoopcijfers van AutoWeek. De teller staat voor dit jaar tot nu toe op 1.562 exemplaren, terwijl dat er vorig jaar 1.334 waren. Hoewel de Taycan wereldwijd een minderheid vertegenwoordigt, is deze EV in Nederland relatief gezien een stuk belangrijker. De 331 verkochte Taycans zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de stijgende verkoop van Porsche in ons land.