Porsche Macan S gepresenteerd

De gefacelifte Macan werd als simpelweg 'Macan' aan de wereld voorgesteld, de basisuitvoering met een nu 252 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder onder de kap die vóór de facelift 245 pk leverde. Nu presenteert Porsche de Macan S, de hoger op de prijs- en krachtladder geplaatste variant die in een later stadium zijn meerdere moet erkennen in nog te presenteren GTS- en Turbo-smaken.

Net als de basis-Macan gaat ook de Macan S er op motorisch vlak op vooruit. Onder de kap ligt een 3,0-liter geblazen V6, een benzinemotor die 354 pk en 480 Nm sterk is. Voorheen schopte de Macan S het tot 340 pk en 460 Nm koppel. Er is dus 14 pk en 20 Nm winst en dat heeft zo zijn uitwerking op de prestaties. De Macan S dendert met het optionele Sport Chrono-pakket in 5,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zonder dat prestatieverhogende pakket moet je genoegen nemen met een 0-100-sprint die 5,3 tellen seconden duurt. Ook dat lijkt ons geen straf. Voor de facelift had de Macan S 5,4 seconden nodig voordat de snelheidsmeter op 100 km/h stond. De topsnelheid van de nieuwe Macan-variant ligt op 254 km/h. Hoewel de nieuwe zescilinder krachtiger is dan de V6 in de pre-facelift Macan, is het verbruik teruggedrongen. De Macan S verbruikt 8,9 l/100 km.

Porsche belooft onder andere dat de gasrespons is verbeterd, dat het Porsche Traction Management-systeem is herzien en dat ook de remmerij directer op het pedaal reageert. Dat pedaal is overigens 300 gram lichter dan voorheen. Het remsysteem zelf is ook aangepakt. Zo zijn de schijven voor nu 36 centimeter groot en zijn ze met een dikte van 3,6 centimeter 2 millimeter dikker dan voorheen. Keramische schijven zijn optioneel leverbaar.

Optisch

De uiterlijke aanpassingen vinden we bij de gefacelifte Macan vooral aan de achterzijde. Net als de Cayenne, de Panamera en de nieuwe 911 krijgt ook de Macan aan de achterkant een lichtbalk die over de gehele breedte van de auto loopt. De facelift behelst verder: aangepaste verlichting - nu standaard led - aan de voorzijde, vernieuwde bumpers én nieuwe wielen en kleuren. Vanbinnen monteert Porsche een nieuw 10,9-inch scherm dat bij het infotainmentsysteem behoort. Dit vervangt het 7 inch metende exemplaar van de pre-facelift Macan. Daarnaast krijgt de Macan nieuwe uitstroomopeningen op het dashboard, die onder het scherm een plek vinden. Nieuw is de Offroad Precision App, een programma om uitstapjes naast de gebaande paden te analyseren. De lijst met veiligheidssystemen wordt uitgebreid met 'filehulp', een systeem waarmee de Macan zelf accelereert en afremt en zelfs kan sturen in de file. Porsche meldt dat het chassis van de Macan is aangepast en dat de afstelling van het onderstel is herzien. De auto staat standaard op nieuw ontworpen banden en Porsche stelt nieuw 18-inch lichtmetaal en nieuwe lakkleuren beschikbaar.

Bestellen kan per direct. Porsche vraagt € 99.900 voor de vernieuwde Macan S. De Macan, dus met viercilinder, kent een vanafprijs van € 85.600. De levering start in maart 2019.