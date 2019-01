Porsche Cayman GT4 Rallye Concept gepresenteerd

De 718 GT4 Rallye Concept Car is dit weekend in actie gekomen tijdens het Porsche Winter Event. Achter het stuur zat scheurneus Richard Lietz, fabriekrijder van Porsche die momenteel derde staat in de GTE Pro-klasse van de WEC.

Het is de bedoeling dat de speciale Cayman vanaf 2020 ingezet wordt tijdens rally's. Zoals zijn naam al aangeeft, is de auto gebaseerd op de jongste versye van de 718 GT4 Clubsport. Eerder liet Porsche al een vroege voorbode op dit rallykanon zien dat nog was gebaseerd op de GT4 Clubsport zoals die tot vorig jaar op de prijslijsten stond. Achter een 425 pk sterke 3,8-liter zescilinder boxermotor, maar natuurlijk is de auto ook verder aangepast. Het standaardinterieur is volledig vervangen door een variant die geschikt is voor de rallysport en uiteraard beschikt de Porsche over zaken als een rolkooi, speciale stoelen en aangepast schoeisel.