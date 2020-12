Porsche bezig met hypercar voor Le Mans

Porsche was afgelopen decennium erg succesvol in het WEC met zijn LMP1-auto, de 919 Hybrid (foto 4). Daarmee sleepte het in 2015, 2016 en 2017 de titel binnen. Hierna hield Porsche het voor gezien in het endurancekampioenschap en was Toyota als enige LMP1-deelnemer koning in die klasse. Porsche maakt nu bekend dat het er toch weer voor wil gaan. Onder de nieuwe reglementen vervalt het LMP1-klassement en zijn het 680 pk sterke hybride hypercars die voortaan het veld zullen aanvoeren. Het management van Porsche heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van zo'n 'LMDh'-auto voor het WEC-seizoen van 2023 en het IMSA-kampioenschap. Het merk deelt ook al de eerste ontwerpschetsen van de raceauto. Gedetailleerde informatie geeft Porsche nog niet.

Eerder lieten Peugeot en Toyota ook al zien dat er daar hybride hypercars voor het WEC in de kraamkamers staan. Dat zijn auto's voor de LMH-klasse (Le Mans Hypercar). Hoewel die hetzelfde vermogen leveren en ook hun kracht putten uit een combi van een verbrandingsmotor en een motor-generator-unit (MGU) zijn die weer net even anders. Dat zijn namelijk van de grond af zelf ontwikkelde auto's. De LMDh-klasse (Le Mans Daytona h) waar Porsche zich op voorbereidt, maakt gebruik van chassis van Dallara, Ligier, Multimatic en Oreca. Ook worden de MGU, de accu en de versnellingsbak niet zelf, maar door externe partijen ontwikkeld en gebouwd. Er is dus meer standaardisering dan bij de LMH. Daarbij wordt de LMDh-klasse dus ook de nieuwe topklasse van het IMSA-kampioenschap, LMH blijft beperkt tot het WEC.