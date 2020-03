Porsche bevestigt 911 Turbo S én ducktail

De onthulling van de 911 Turbo S zou in Genève plaatsvinden, maar we weten ondertussen allemaal hoe dat verhaal is afgelopen. Porsche is dan ook genoodzaakt om de perspresentatie naar de digitale kanalen te verplaatsen. Om precies te zijn: morgen halverwege de ochtend zijn alle ogen op Porsches website gericht. De Turbo S is qua vermogen de krachtigste 911 die er komt. Porsche noemt de Turbo S dan ook het “vlaggenschip” van het model. Over het vermogen is nog niets bekend, maar naar verluidt beschikt de auto over ongeveer 600 pk. De reguliere 911 Turbo krijgt waarschijnlijk 540 pk.

Porsche stuurt een teaser de wereld in waarbij de kont van de 911 Turbo S in het donker wat opheldert. De brede lichtbalk blijft uiteraard, daarboven treffen we een gigantische achtervleugel. Daarover gesproken: Porsche komt ook met een andere historisch verantwoorde variant. De ducktail keert namelijk terug! De spionagefotograaf ziet een nog gecamoufleerde 911 Turbo S in de Scandinavische sneeuw spelen. De bijzondere achtervleugel valt daarbij gelijk op. De onthulling van deze variant laat naar verwachting nog wel iets langer op zich wachten dan morgenochtend.