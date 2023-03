Porsche 911 Turbo met nieuw achterste gespot

Porsche werkt alweer een aardig tijdje aan een facelift voor de 911 en dat lijkt een toch betrekkelijk ingrijpende te worden. Hier zien we een 911 Turbo van de 992-generatie, die in dit geval alleen het nieuwe achterste lijkt te dragen.

Dik een jaar geleden schoof de Porsche 911 Turbo ook al voorbij met de nodige camouflage erop, maar Porsche is er nog altijd niet klaar mee. Opvallend genoeg had dat prototype een andere neus dan deze. Op dit exemplaar zien we een neus die bekend voorkomt van de 992, terwijl het vorige prototype enkele vernieuwingen liet zien. Zo verhuizen bij de facelift de richtingaanwijzers; dat worden verticale exemplaren naast de luchtinlaten, in plaats van (zoals op dit exemplaar nog) de horizontale exemplaren in de inlaten. De hier afgebeelde 911 Turbo heeft dan wel weer een heel ander achterste, terwijl dat bij de vorige nog ongewijzigd was. Porsche lijkt dus in twee stappen de facelift te testen. Eerst het nieuwe front, nu de nieuwe kont.

En nieuw, dat is-ie zeker. Bij de facelift verschuiven om te beginnen de uitlaten meer naar de hoeken, maar het grootste nieuws vinden we een stukje hoger. De achterlichten van de 911 gaan namelijk behoorlijk uitgebreid op de schop. Ja, een facelift blijft relatief subtiel bij een 911, maar toch is dit een aanzienlijke verandering. Zoals we onlangs ook al bij een eenvoudigere versie konden zien, schuift de onderste laag ledverlichting wat omhoog en mogelijk is het gedaan met de omhooglopende uiteinden. Het wordt een meer rechttoe-rechtaan ontwerp, een beetje zoals bij de Taycan.

Het is nog altijd spannend wat er precies achterin de gefacelifte Porsche 911 Turbo gebeurt. Dat de uitlaten verder uit elkaar staan, kan een teken zijn van wat meer hardware in de motorruimte. Een nieuwe elektromotor om de turbo op toeren te helpen of misschien zelfs een elektromotor gekoppeld aan de versnellingsbak voor hybride aandrijving? De tijd zal het leren. Waarschijnlijk mogen we de gefacelifte Porsche 911 in de tweede helft van dit jaar verwelkomen.