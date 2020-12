Porsche 911 'Ben Pon jr.' heeft een prijs

De tot twintig exemplaren gelimiteerde 911 Carrera 4S 'Ben Pon jr.' staat namelijk in de orderboeken vanaf €252.200. Dat is zomaar even €81.300 duurder dan de reguliere 911 Carrera 4S. Daarvoor krijg je echter wel het één en ander terug. De auto is gespoten in de kleur Fischsilbergrau, dezelfde kleur als de allereerste 356 die Pon importeerde in 1949. Verder is de 911 opgeleukt met het SportDesign-pakket en de vijfspaaks 'Carrera Exclusive Design'-wielen. Het interieur is grafietblauw, waarbij het ruitpatroon in de stoelen het meest in het oog springt. Daarbovenop doen diverse details je eraan herinneren dat dit een speciale 911 is. Zo is het '70 jaar Pon Porsche Import'-logo overal te vinden en staat de handtekening van Pon junior op het dashboard. Als extraatje krijgen de gelukkigen nog een 1:8-schaalmodel van de auto en een geschenkendoos van Porsche Exclusive bij hun auto.

Ondanks het feit dat veel opties standaard zijn op de speciale editie, waaronder het Sport Chrono-pakket en de sportuitlaat, moet je voor een aantal zaken nog steeds de knip trekken. Het PASM-sportonderstel, matrix-ledkoplampen en de parkeerassistent zijn bijvoorbeeld niet bij de vanafprijs inbegrepen. De gefortuneerde kopers zullen daar echter hoogstwaarschijnlijk niet om malen. Overigens is Pon niet onbekend met dergelijke speciale edities. In 2003 kwam de importeur bijvoorbeeld met de 911 Carrera R. Dit was een sportievere en snellere versie van de toenmalige 996 Carrera, die exclusief voor de Nederlandse markt bestemd was.