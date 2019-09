Porsche 718 Cayman GT4 'RS' gesnapt

Met de onlangs gepresenteerde Cayman GT4 en Spyder-versies lijkt de 718-reeks van Porsche adequaat afgetopt. Naar verluidt zit er echter voor het eerst nóg meer in het vat en die nieuwe topversie is wat hier hoogstwaarschijnlijk in beeld komt.

De GT4 en Spyder zijn met hun turboloze zescilinder boxermotoren en handgeschakelde versnellingsbakken de ware feestnummers van de 718-serie, waarvan de rest van het gamma het immers met geblazen viercilinders moet doen. Dat de auto’s een feestje zijn om te rijden hebben we dan ook al vastgesteld.

Normaliter zou het hierbij blijven, want Porsche wenst traditioneel niet dat een Cayman of Boxster teveel in het vaarwater van de 911 komt. Toch lijkt het erop dat het merk gehoor gaat geven om de voortdurende roep om heftiger versies van de fenomenaal sturende middenmotor-modellen. De auto die je hier ziet, komt namelijk niet helemaal uit de lucht vallen. Tegenover het Australische Whichcar zou een hoge functionaris van Porsche al eerder hebben aangegeven dat een nog dikkere 718 wordt overwogen. Vooral het feit dat er meer rek in de 4.0-boxermotor van de reguliere GT4 zit, zou reden zijn om zo’n variant te overwegen.

Als zo’n nog sportievere en snellere versie er inderdaad komt, ligt de naam RS voor de hand. Bij het 911-equivalent van de GT4, de 911 GT3, is er immers ook al jaren zo’n RS-versie. Daarmee vertoont de hier gespotte GT4 de nodige uiterlijke overeenkomsten. De nog grotere en ogenschijnlijk aan z’n ‘pootjes’ hangende achtervleugel is moeilijk te missen, maar ook aan de voorkant zien we verschillen. De gladde voorklep van alle andere 718’s wordt vervangen door een exemplaar dat is voorzien van opvallende vouwen en dito luchtinlaten in de stijl van de 911 GT3 RS met Weissach-pakket.

Of het hier ook om zo’n pakket gaat of we inderdaad met een 718 Cayman GT4 RS te maken hebben, zal de toekomst moeten uitwijzen. Als er inderdaad een RS komt, is de verwachting dat die zich pas aan het einde van 2020 zal verschijnen om de gloriedagen van de reguliere GT4 niet al teveel in te korten. Een Spyder RS verwachten we overigens niet: de mega-sportieve uitvoeringen van Porsche blijven doorgaans voorbehouden aan gesloten modellen.