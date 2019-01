Polestar 2 vanuit de lucht

Polestar houdt van logica. Zijn eerste model kreeg '1' als naam en voor het tweede model wordt - je raadt het al - getal '2' toegepast. Toch verschillen de twee als water en vuur van elkaar. Waar de 1 namelijk een plug-in hybride is, wordt de 2 volledig elektrisch. Daarnaast wordt de 2 een auto met vier portieren, terwijl de 1 in de vorm van een vrij conventionele coupé was gegoten.

Onderhuids verwachten we een ruim 400 pk sterke elektrische aandrijflijn tegen te komen. Zet in op een actieradius van in elk geval meer dan 480 kilometer. De 2 krijgt verder een nieuwe interface van Google (Android) in de auto. Dat betekent dat de Zweedse EV de eerste productieauto wordt waarin Google Assistent beschikbaar komt. Over het uiterlijk valt nog niet veel te zeggen, behalve dan dat de nieuwkomer een lichtbalk krijgt die over de hele breedte van zijn achterste loopt - het zal eens niet - en dat de daklijn sterk afloopt. Een officiële onthulling zal niet lang meer op zich laten wachten.