Momenteel ben je voor de elektrische Polestar 2 minimaal €59.800 kwijt. Daar krijg je een vierwielaangedreven elektrische fastback voor met een 408 pk en 600 Nm sterke aandrijflijn. Die Polestar 2 perst zo'n 470 elektrische kilometers uit z'n 78 kWh grote accupakket. Goed nieuws voor wie ook aan een minder krachtige EV voldoende heeft. AutoWeek kan namelijk exclusief melden dat de elektrische Polestar 2 beschikbaar komt in twee nieuwe versies met voorwielaandrijving. We hebben zelfs al indicatieprijzen. Let wel, alle genoemde technische specificaties en prijzen zijn nog voorlopige cijfers, het kan zijn dat de definitieve specificaties en prijzen iets zullen afwijken.

63 kWh en voorwielaandrijving

De eerste nieuwe voorwielaangedreven versie van de Polestar 2 heeft ook nog eens een kleiner accupakket dan de reeds bekende 408 pk sterke variant. Die nieuwe instap-Polestar 2 heeft een 63 kWh groot accupakket dat naar verwachting goed is voor een elektrische actieradius van zo'n 400 kilometer. Het feit dat deze Polestar 2 voorwielaangedreven is, wijst natuurlijk op de aanwezigheid van één in plaats van twee elektromotoren. Deze nieuwe Polestar 2 met 63 kWh accu heeft op de vooras dan ook een 224 pk en 330 Nm krachtige elektromotor. Op de 0-100-sprint is deze versie uiteraard een stuk minder rap dan de 408 pk sterke vierwielaangedreven variant, die dat klusje in 4,7 seconden klaart. De 224 pk sterke voorwielaangedreven Polestar 2 draait die getallen om en heeft in 7,4 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok. Ook niets om je voor te schamen. De voorlopige fiscale prijs van deze nieuwe instapversie bedraagt volgens onze informatie €44.900.

78 kWh en voorwielaandrijving

De tweede nieuwe versie van de Polestar 2 heeft net als de reeds bekende 408 pk sterke variant het 78 kWh grote accupakket in z'n bodem. In tegenstelling tot de krachtigste topversie heeft is deze nieuwe variant voorwielaangedreven en heeft dus één elektromotor. In deze nieuwe middelste smaak van de Polestar 2 is die elektromotor 231 pk en 330 Nm sterk. Het feit dat deze versie één in plaats van twee elektromotoren heeft, betekent ook dat de actieradius van de voorwielaangedreven Polestar 2 met 78 kWh accu een stuk groter is dan die van de 408 pk sterke versie. De nieuwe variant perst naar verwachting maar liefst 510 kilometer actieradius uit zijn batterijpakket. De voorlopige fiscale prijs van deze nieuwe middelste uitvoering bedraagt €48.900.

78 kWh en vierwielaandrijving

De Polestar 2 behoudt natuurlijk ook de 408 pk sterke variant met twee elektromotoren en het accupakket van 78 kWh. Deze versie verliest echter z'n rijk uitgeruste Intro-introductieversie en heeft straks een voorlopige fiscale prijs van €52.900. De standaarduitrusting van deze non-Intro-editie is nog niet bekend, hetzelfde geldt voor de standaarduitrusting van de overige nieuwe versies.

Op alle Polestars 2 is voor een meerprijs van zo'n 4 mille Pilot Pack beschikbaar dat onder meer Pilot Assist, actieve dodehoekdetectie, adaptieve cruise control, Cross Traffic Alert, een 360-graden-camera en pixel-ledkoplampen aan de standaarduitrusting toevoegt. Ook is voor zo'n €4.500 het Plus Pack beschikbaar dat niet alleen een glazen dak, maar ook elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie, een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, een inductielader, een verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare ruitenwissers, een verwarmbare achterbank én WeaveTech-aankleding op het meubilair toevoegt.

Polestar zegt zich ervan bewust te zijn dat er voorlopige gegevens over nieuwe versies circuleren en zegt in april zelf met officiële informatie naar buiten te treden.