De BMW M5 is met zijn systeemvermogen van 727 pk een absolute beul van een plug-in hybride. Een lichtgewicht is het echter niet. Om het wagengewicht enigszins te compenseren, krijgt de BMW M5 er maar liefst 183 pk bij. Maar niet van BMW!

De huidige BMW M5 werd door niet iedereen zo warm ontvangen als eerdere generaties van de absolute topper van de 5-serie. Dat had niets met het vermogen te maken. Dat is met 727 pk en 1.000 Nm op papier volledig mesjogge. Die 727 paarden zijn echter afkomstig uit een plug-in hybride aandrijflijn. Dat brengt niet alleen ander karakter, maar ook een hoger gewicht en dus andere rijdynamiek met zich mee. De BMW M5 Sedan legt een niet misselijke 2.510 kilo in de schaal, de M5 Touring doet daar nog eens 40 kilo bovenop. Hoe dan ook: de BMW M5 is, behalve zwaar, bovenal beresterk en loeisnel. Elke pk hoeft immers maar zo'n 3,5 kilo te verplaatsen. Die verhouding wordt nu aanzienlijk beter.

Althans, als je je BMW M5 langsbrengt bij de Duitse tuner Manhart. Manhart tovert je M5 maar wat graag om tot MH5 900E. De pk-adepten in Wuppertal passen de turbodruk aan en herschrijven het motormanagementsysteem. Het resultaat: 910 pk en 1.200 Nm! Dat maakt dat elke pk nog geen 3 kilo te verplaatsen heeft. Hoe rap de Manhart MH5 900E is, vermeldt de tuner niet. Ga er maar vanuit dat 'rap' hem geen eer aan doet.

Meer aanpassingen komen, naast een bonte verzameling spoilers, uitgebouwde bumpers, lipjes en randjes, in de vorm van een RVS-uitlaatsysteem met vlinderkleppen en een set schroefveren van KW Suspensions. Manhart levert indien gewenst extra krachtige remmerij en is er ook niet vies van het interieur vol te hangen met koolstofvezel elementen en een groot aantal Manhart-logo's.