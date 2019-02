Plan geslaagd: Opel weer winstgevend

Dat heeft PSA’s CEO Carlos Tavares tijdens de presentatie van de jaarcijfers verteld. Uit zijn presentatie blijkt dat PSA in 2018 een omzet van 74 miljard euro neerzette. Dat is een groei van 18,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. “Historische cijfers”, volgens het merk zelf. Hoewel dat natuurlijk bijzonder mooie cijfers zijn, is het ook gemakkelijk te verklaren: PSA's overname van Opel van GM zorgt in één klap voor veel meer verkoop.

Interessanter is het om te kijken naar de winst van het Duitse merk zelf, die al tijden het jaar met rode cijfers moest afsluiten. Ook in 2017, het jaar dat Opel in de handen van PSA kwam, was het merk nog verlieslijdend. In de laatste vijf maanden van dat jaar bedroeg het verlies nog 179 miljoen euro. Het tij is echter gekeerd, want Opel sluit 2018 af met een winst van 859 miljoen euro.

PSA maakte begin dit jaar al bekend dat het concern in 2018 een verkooprecord heeft gevestigd. Ondanks een verkoopafname in China van 32,2 procent verkochten de merken van het moederbedrijf samen 3.878.000 auto’s, een groei van 6,8 procent.

Met de komst van de nieuwe Corsa en een rits ander Opel-nieuws belooft 2019 wederom een succesvol jaar voor het merk te worden. Is het Pace-plan nu al geslaagd?