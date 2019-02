Piëch Automotive met Mark Zero naar Genève

In september 2017 vingen we de eerste geluiden op over Piëch Automotive, een door de zoon van Ferdinand Piëch (oud-topman Volkswagen) opgericht bedrijf dat zelf auto's gaat ontwikkelen en bouwen. Nu is meer bekend over de eerstgeborene van het bedrijf: de Mark Zero.

De Mark Zero beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Genève. Piëch Automotive liet in 2017 al weten dat het auto's met klassieke lijnen en "moderne innovatieve aandrijfljinen" wil gaan bouwen. Op deze eerste afbeeldingen zien we een auto die inderdaad aan die omschrijving lijkt te voldoen. De afgebeelde auto, waarin we aan de achterzijde flarden 911 en van opzij bezien wat stukjes Aston Martin en Alfa waarnemen, zou namelijk volledig elektrisch moeten zijn. Onze Engelse collega's van AutoExpress schrijven over een actieradius van zo'n 500 kilometer en een wagengewicht van zo'n 1.800 kilo. Reken op dik 610 pk. Meer informatie over zo'n anderhalve week!