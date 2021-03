Perodua Ativa: meer dan een wisseltruc

Althans, op papier. De Daihatsu Rocky gaat namelijk straks ook als Perodua Ativa door het leven. Perodua is een Maleisische fabrikant die in ons hoekje van de wereld totaal onbekend is. Toch is het de grootste autobouwer van het Aziatische land. Het schroeft jaarlijks zo'n 250.000 auto's in elkaar, wat het groter maakt dan het hier wellicht iets bekendere Proton. Perodua is een fabrikant waarin onder meer Daihatsu en het moederbedrijf van Mitsubishi aandelen hebben, al is het belang van Daihatsu met twintig procent behoorlijk fors. Het is dan ook geen wonder dat de Ativa de zoveelste Daihatsu is die Perodua aan zijn leveringsgamma toevoegt. Dat de Ativa zou komen, was eigenlijk al voor de lancering van de Rocky evident. Met deze X-Concept gaf het merk in 2018 al een duidelijke indicatie van de komst van een dergelijk model. Daarbij heeft Perodua meegeholpen met de ontwikkeling van de Rocky en heeft de Ativa dan ook ten dele aan zichzelf te danken.

De Perodua Ativa is dan ook niet identiek aan de Rocky die Daihatsu in 2019 presenteerde. Hij heeft behalve zijn naam niets te maken met de ruige broer die de Feroza ooit had. De Ativa heeft andere bumpers die hem met zijn lengte van 4,07 meter zo'n 7 centimeter langer maken dan zijn Daihatsu-broertje. Ook is de auto dankzij een andere afstemming van het onderstel 1,5 centimeter hoger dan de Rocky. Andere, grotere zijspiegels maken de Ativa ook nog eens enkele centimeters breder.

Net als de Rocky krijgt de Ativa een 98 pk sterke 1.0, een geblazen driecilinder die zijn 140 Nm's via een cvt-automaat met zeven gesimuleerde verzetten naar de voorwielen stuurt. Onderhuids gaat Daihatsu's variant van Toyota's modulaire platform schuil: de Daihatsu New Global Architecture-basis (DNGA).

De 4,07 meter lange Ativa zit lekker in zijn spullen. Zo hebben hogere uitvoeringen onder meer usb-poorten achterin en is het de eerste Perodua ooit met een middenarmsteun. Led-koplampen zijn standaard terwijl de dikkere varianten zelfs met automatisch grootlicht en matrix ledkoplampen beschikbaar zijn. Dynamische richtingaanwijzers zijn van de partij. Hetzelfde geldt voor keyless entry, een 9-inch infotainmentsysteem en een digitaal instrumentarium met een diameter van 7 inch. Ook wat veiligheidssystemen betreft, komt je er in de Ativa niet karig van af. Het SUV'tje heeft een automatisch noodremsysteen, Front Departure Alert en dankzij systemen als Lane Keep Control, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert en adaptieve cruisecontrol kan de Ativa 'semi-autonoom' zijn gang gaan.

De vanafprijs ligt in Maleisië op omgerekend zo'n € 12.500. Naar Nederland komt hij niet, maar het is wel interessant te zien welke stappen compacte cross-overs ook ver buiten de Europese landsgrenzen maken. De Ativa geldt overigens als de tweede tweelingbroer van de Rocky; Toyota levert in Japan immers een eigen variant in de vorm van de Raize.