'Panasonic-accu's Tesla worden 20 procent efficiënter'

Panasonic levert, naast LG Chem en CATL, accu's die gebruikt worden in Tesla's. Hier in Nederland zullen de meeste accu's in Tesla bij het Japanse bedrijf vandaan komen, aangezien de Model 3 accu's daarvan aan boord heeft. Die accu's hebben nog zat ruimte voor verbetering, ziet het bedrijf. Yasuaki Takamoto, de topman van Panasonic's Amerikaanse EV-tak, maakt tegenover Reuters een belofte. Hij stelt dat in de komende vijf jaar de dichtheid van de accu's met 20 procent zal verbeteren. Dat betekent dat er op een kleinere ruimte evenveel energie opgeslagen kan worden. Of dat bij dezelfde grootte een grotere actieradius mogelijk wordt. In dat geval zou (bij de Model 3) een actieradius van ver boven de 600 km mogelijk worden.

Panasonic zegt niet alleen hard aan de efficiëntie te werken, maar ook uit de samenstelling van de accu's. Vooral om het kobalt in de accu's is veel te doen. Dat wordt regelmatig gelinkt aan kinderarbeid in Afrika en is daarbij ook vrij kostbaar. Het doel is om de mate van kobaltgebruik in de kathoden van de accu's steeds verder terug te schroeven. De samenwerking tussen Panasonic stamt al uit 2010 en lange tijd was het de exclusieve acculeverancier van Tesla. In 2014 werd besloten om de accuproductie bij Tesla te integreren in de VS. In de Gigafactory 1 in Nevada werkt Panasonic hieraan.