Opvallend aanbod 'gebruikte' Tesla's Model 3

De piek van de 'bijtellingsrun' op nieuwe Tesla's Model 3 zit erop nu het nieuwe jaar is begonnen. Wie achter het net heeft gevist, kan op zoek naar een exemplaar uit 2019 via andere wegen. Het lijkt erop dat diverse autoverkopers en een aantal particulieren hierop inspelen.

De afgelopen weken was de Tesla Model 3 in Nederland niet aan te slepen, want geïnteresseerden wilden uiteraard nog profiteren van het lage bijtellingspercentage. Dat is in dit nieuwe jaar twee keer zo hoog en daarom was het de moeite waard om nog voor de jaarwisseling een Model 3 op kenteken te zetten. Niet alleen mensen die zelf in de Model 3 wilden gaan rijden, hebben dat gedaan. Dat blijkt als we het occasionaanbod op AutoScout24 erop naslaan. Er staan 34 Model 3's uit 2019 te koop, waarvan maar liefst 26 exemplaren slechts 250 kilometer of minder op de teller hebben staan.

Aanbieders van de auto's lijken een slaatje te willen slaan uit de populariteit van de Model 3. In sommige gevallen wordt er bijna € 10.000 meer voor de auto gevraagd dan de officiële nieuwprijs, hoewel een deel daarvan uiteraard ook door aanwezige opties is te verklaren. Er is echter ook een heel rijtje auto's dat, zo goed als nieuw, voor enkele duizenden euro's minder dan de nieuwprijs wordt aangeboden. Daar laat de financiële motivatie voor de snelle verkoop zich wat meer raden. Het volledige aanbod tref je hier.