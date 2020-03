Opgepast: grotere kans op dieren op de weg

Het is zelden zo rustig geweest op de Nederlandse wegen als nu. Vanwege de uitzonderlijke situatie is er erg weinig verkeer en dat levert een potentieel gevaar op: dieren die meer in de buurt van wegen komen.

Het massaal binnenblijven van de mensen wegens de coronacrisis leidt wereldwijd tot bijzondere taferelen. De natuur reageert en dat blijkt onder andere in de VS, waar op sommige plekken zelfs al poema's opduiken in woonwijken. Levensgevaarlijk natuurlijk, gelukkig hoeven we daar hier niet voor te vrezen. Toch is de verwachting dat ook in Nederland wilde dieren dichterbij de beschaving gaan komen. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Vooral in gebieden waar normaal al veel wildaanrijdingen zijn, is het nu extra oppassen geblazen. Niet alleen zijn veel dieren nu wegens de rust geneigd om dichterbij wegen te komen, er zijn vanwege het seizoen ook grote aantallen. De kans is dus groot dat er meer oversteekmomenten plaatsvinden of dieren dichtbij wegen bivakkeren en extra paniekerig kunnen reageren op de enkele auto die wel voorbijrijdt. Rijkswaterstaat roept weggebruikers dan ook op om extra alert te zijn en goed de bermen in de gaten te houden.