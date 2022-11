Opel Tigra (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Op basis van het ontwerp zou je het misschien niet zeggen, maar het is alweer 28 jaar geleden dat de Opel Tigra in productie ging. Vandaag treffen we een netjes ogend exemplaar van het tweede bouwjaar in ons occasionaanbod. Die lichten we even uit, want een originele Opel Tigra is inmiddels een relatieve zeldzaamheid.

De eerste Opel Tigra kwam in 1994 op de markt en was een coupé op basis van de Opel Corsa B. De Duitsers rustten het model slechts uit met zestienkleppers, waarbij je kon kiezen uit twee verschillende. Eentje met 1,6 liter en eentje met 1,4 liter motorinhoud. Dit rode exemplaar heeft de 1.4 onder de kap, goed voor 90 pk. In dit geval is het blok gekoppeld aan een viertraps automaat. Hoewel de bedieningspook daarvan een heuse sportknop heeft, wordt de Tigra er niet bepaald snel van. Volgens de specificaties duurt een 0-100-sprint 14 seconden.

Voor deze tijdcapsule zijn we dan ook niet op zoek naar een scheurneus. In de loop der jaren zijn er tenslotte al genoeg Tigra's ten prooi gevallen aan jonge gasten die ze aftrapten - een van de redenen waarom je haast nooit meer zo'n auto tegenkomt. Deze Tigra, die er verder nog behoorlijk origineel bij staat, ontsprong de tuningdans ogenschijnlijk maar net. Eén van de zeven eigenaren die de Opel tot dusver had, kon zich niet inhouden en monteerde er een flinke uitlaatpijp onder. En hoewel die niet origineel is, zou je wel kunnen stellen dat hij 'periodecorrect' is. Onder een willekeurige Honda of een Opel Calibra van een vergelijkbaar bouwjaar had de pijp immers ook niet misstaan, al zouden wij 'm in dit geval vervangen door een originele.

Want op de uitlaat (en de haaienvinantenne) na is de Tigra verder nog geheel origineel - en dat is best uniek. De auto staat nog op zijn af-fabriek gemonteerde vijfspaaks lichtmetalen wielen en ook de spoiler achterop zat er altijd al. De rode lak lijkt daarbij ook nog in heel behoorlijk staat, en dat is voor roodtinten uit die tijd met recht bijzonder. Check als je de auto gaat bezichtigen wel even de verborgen randjes van de koets, want roesten wilden Tigra's - evenals Calibra's - maar al te graag. Het Opeltje heeft 131.703 kilometer gelopen en zal vast ook weleens pekel hebben gezien.

Vraagprijs

Reden tot zorgen om de techniek biedt de kilometerstand niet zozeer. Daarbij zegt de adverteerder dat de distributieriem en waterpomp onlangs zijn vervangen en krijgt de auto een nieuwe apk mee. Dat beweegt het autobedrijf dat 'm aanbiedt ertoe €2.950 voor de auto te vragen. Voor die best stevige prijs zouden we de auto wel even op een brug willen zien om te checken of de onderkant in een net zo'n goede staat is als de bovenkant. Het interieur - met airco! - ziet er in ieder geval nog netjes uit, inclusief de echte nineties bekleding die niet zou misstaan op stoelen van een stadsbus. Dat spreekt ook voor de vraagprijs, die voor een liefhebber van de Tigra vast niet snel té hoog is. Een exemplaar dat er even netjes en origineel uitziet, zal je immers niet snel weer treffen.