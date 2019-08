‘Opel schrapt honderden banen Rüsselsheim’

Dat meldt Automobielmanagement. Opels CEO, Michael Lohscheller, heeft gezegd: “Wij gaan voortdurend verder. We kunnen en zullen nog veel meer optimaliseren, want we zijn nog lang niet waar we wezen willen.” In eerste instantie neemt Opel afscheid van zo’n 200 magazijnmedewerkers, die met nieuwe onderdelen in de weer gaan. Een deel neemt niet definitief afscheid van Opel, want zij kunnen nog aan de slag in het distributiecentrum in Bochum: 250 kilometer verderop in het noorden van Duitsland. De samenvoeging met PSA en zijn onderdelensysteem zouden de aanleiding van de grote ontslagronde zijn.

De overplaatsing naar Bochum zou een geheel andere CAO met zich meebrengen, wat positief voor Opel zou kunnen uitvallen. Er is hier alleen nog geen overeenstemming met de vakbonden. Verder zouden ook werknemers in de Rüsselheimse plaatwerkerij en machinediensten hun baan moeten inleveren. Of het uiteindelijk echt tot een reorganisatie van 600 minder werknemers komt, is de vraag. Dat er grote plannen zijn, staat vast.