Opel Insignia GSi nu met Irmscher-aankleding

De Insignia GSi is in Nederland alleen nog leverbaar als 210 pk sterke dieselversie. Die 210 pk sterke diesel, die overigens ook in combinatie met de luxueuze Exclusive-uitvoering leverbaar is, had aanvankelijk ook een benzinebroer, maar die is niet meer leverbaar. Irmscher injecteert de Insignia GSi met wat extra sportief DNA en dat is gezien de grote Opel-liefde bij de dames en heren van Irmscher best interessant.

Verwacht overigens geen heftige tuning, Irmscher beperkt zich namelijk puur tot de montage van speciale 20-inch wielen en een set veren waarmee de liftback drie centimeter dichter tegen het asfalt komt te hangen. De reguliere Opel-grille wordt volgens goed gebruik vervangen door een Irmscher-exemplaar en de tuner geeft de Insignia GSi instaplijsten met Irmscher-logo. Wie het wenst, kan in de sportiefste Insignia ook sportstoelen krijgen. Het tuningbedrijf zegt overigens wel dat het werkt aan motorische tuning voor de Insignia, waarmee het vermogen moet stijgen tot 280 pk. Daarover later dus meer.