Opel geeft diesels vernieuwde Astra ook prijs

De vernieuwde vanafprijs werd al vastgesteld op €24.849. Voor dat geld levert Opel een Astra 1.2 Edition. Liefhebbers van een diesel moeten nog even doorsparen, want de basisprijs voor de 1.5 CDTI met 105 pk bedraagt €27.449. Opel levert deze Astra dan in de Business Edition-trim. Deze versie is standaard voorzien van onder andere cruisecontrol, airconditioning, een licht- en regensensor, parkeersensoren in de achterbumper en een 7-inch touchscreen voor de multimedia.

Voor €1.200 meer ligt de 122 pk sterke 1.5 CDTI met handgeschakelde zesbak in de neus van de vijfdeurs Astra. Liever een negentrapsautomaat? Dat kan in diezelfde 122 pk sterke diesel vanaf €35.149. Dezelfde motoren zijn uiteraard ook leverbaar in de riantere stationwagen. De meerprijs voor een Sports Tourer bedraagt in alle gevallen €1.300. De versies zijn per direct te bestellen, het publieksdebuut voor de vernieuwde Astra volgt op de IAA.