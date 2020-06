‘Opel gaat nieuw model van PSA Group bouwen’

Opel produceert al sinds jaar en dag auto’s in het Duitse Rüsselsheim. Op dit moment ziet de Insignia daar het levenslicht. In de wandelgangen wordt echter al tijden gesproken over uitbreiding van het productieportfolio. Zo moet de volgende Astra omstreeks 2021/2022 ook in Rüsselsheim gebouwd worden. De Opel Astra wordt momenteel nog in de GM-fabriek in Gliwice in elkaar gezet. Door de PSA-overname wordt die fabriek nu echter deels bedankt voor zijn trouwe diensten en zou Opel de productie naar Rüsselsheim verhuizen.

Volgens Automotive News Europe blijft het hier echter niet bij en wordt er nóg een ‘compacte auto voor de PSA Groep gebouwd’. Automotive News baseert dit op bronnen waarmee het Duitse Handelsblatt gesproken heeft. Jammer genoeg is er nog niet veel bekend over dit nieuwe model, behalve dat deze net als de komende Astra op de EMP2-basis staat. Gezien het feit dat Peugeot met de ontwikkeling van een nieuwe 308 bezig is en Citroën binnenkort met een C4 op de proppen komt, is het goed mogelijk dat een van deze auto’s in de Opel-fabriek gaat worden gebouwd. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat er nog een ander (opgehoogd) model aan het hele modelgamma wordt toegevoegd. Het gaat in ieder geval niet om de nieuwe Opel Mokka, want die maakt gebruik van PSA’s CMF-basis.

Een woordvoerder van Opel gaat niet dieper in op de geruchten, maar laat wel weten dat Opel binnenkort met meer informatie komt. Dan moet duidelijk worden hoeveel geld er geïnvesteerd wordt in de fabriek en welke nieuwe auto’s er in Rüsselsheim gebouwd gaan worden.