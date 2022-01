Opel Commodore (1980) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Hoewel je in 1980 zo ongeveer doodgegooid werd met Opels in Nederland, kon je met een paar modellen echt de blits maken. De Commodore was er eentje van. Dit exemplaar zal in zijn tijd heel wat bewonderende blikken hebben gekregen.

Met een zekere weemoed denken we terug aan de tijd dat bread and butter-merken nog gewoon heel dikke sedans in het aanbod hadden. Bij Opel gaat het tegenwoordig niet verder dan de Insignia, maar we denken graag terug aan de Omega en nog langer geleden had je de Commodore. Die laatste was een luxere, hoger in de markt gezette broer van de Rekord. Alleen als je een Senator had, deed je het nog beter, maar in een Commodore kon je ook zeker heel prima gezien worden.

Hoewel voorzien van dezelfde buiten- en binnenmaten was de Commodore een trapje hoger gepositioneerd dan de Rekord waarmee hij zijn basis deelde. De Commordore onderscheidde zich met uitbundiger gebruik van verchroomde delen en een wat moderner neusje. Het front kwam grotendeels overeen met dat van de grotere Senator. De laatste Commodore was dus echt een beetje een tussenmodel bovenin het gamma van Opel en dat droeg er toe bij dat hij moeite had om zijn bestaansrecht te rechtvaardigen. De Commodore onderscheidde zich op technisch vlak door het gebruik van zes-in-lijn-motoren, waar de Rekord het moest doen met vierpitters. De laatste Commodore is relatief zeldzaam gebleven, want na vier jaar viel in 1982 al het doek. De Rekord en Senator kregen in dat jaar een facelift, maar het Commodore-boek werd wegens tegenvallende verkopen gesloten. Wie zo'n Commodore C in huis haalt, heeft dus hoe dan ook een bijzonder stukje Opel-geschiedenis voor de deur staan.

Als dat nog niet overtuigend genoeg is, dan is de staat van dit blauwe exemplaar dat misschien wel. Hij lijkt voor zijn leeftijd nog piekfijn in orde en zeker de op het oog harde staat van de wielkasten is een dikke pluim waard. Roest wilde nog wel eens een vroegtijdig einde inluiden voor Opels uit die tijd. Ook de kleurstelling kan onze goedkeuring wegdragen. In het interieur is het een blauw feestje, typerend voor (veelal de luxere) auto's uit die tijd. De aanbieder stelt dat de Opel nog in originele staat verkeert, twee eigenaren heeft gehad en slechts 66.000 km heeft gelopen. Dat klinkt ons als muziek in onze oren. Met €6.450 is de vraagprijs naar ons idee ook niet zo gek, al blijft het lastig inschatten wat mensen voor zoiets over hebben. Eén ding staat als een paal boven water: deze Commodore verdient een echte liefhebber als nieuwe eigenaar!