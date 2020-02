Opel breidt uit naar Zuid-Amerika

In februari vorig jaar keerde Opel terug naar de Russische markt en enkele maanden later werd bekend dat er ook in Israel Opels zouden worden verkocht. De uitbreidingsdrift blijkt groot, want nu laat Opel weten ook in Zuid-Amerika actief te worden. Opel slaat zijn vleugels namelijk uit naar Colombia en Ecuador.

Vanaf de zomer van dit jaar werpen de bedrijven SKBerge en Nexumcorp zich op als Groupe PSA's partners in respectievelijk Colombia en Ecuador. In beide landen zet Opel de Crossland X, Grandland X, Combo Cargo en de Vivaro op de prijslijst. De Corsa volgt enkele maanden later.

De uitbreiding naar Zuid-Amerika en het aldaar te voeren modellengamma zijn bijzonder te noemen. Toen Opel nog onder de vlag van General Motors voer, werden 'Europese Opels' gewoon als Chevrolet in Zuid-Amerikaanse landen aan de man gebracht. In diverse gevallen ging het zelfs om verouderde modellen die met een aangepaste voor- en achterzijde fris werden gehouden. Denk aan de Chevrolet Astra (later 'Vectra GT').