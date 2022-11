Opel bouwt 75 miljoenste auto

Hoewel Opel 'pas' sinds 1899 auto's produceert, bestaat het bedrijf stiekem al 160 jaar. In de eerste decennia van zijn bestaan legde Opel zich toe op de productie van naaimachines en fietsen, maar het bouwen van auto's ging het merk beter af. In de 123 jaar dat Opel autofabrikant is, heeft het merk tientallen miljoenen auto's geproduceerd. 75 miljoen stuks, om precies te zijn.

75 miljoen auto's is natuurlijk een immense hoeveelheid. Stel dat de gemiddelde Opel door de jaren heen zo'n 4 à 4,5 meter lang was en we nemen 4,25 meter als waarde om een doldwaze berekening mee te doen, dan heeft Opel in 123 jaar tijd 318.750 kilometer aan auto's geproduceerd. Zou je al die 75 miljoen Opels achter elkaar parkeren, dan vormt zich een file die bijna 8 keer de wereld rond gaat. Geinig? Zeker. Nutteloze informatie? Ook dat.

Vanaf 1983 gemeten is Opel in Nederland met afstand het populairste automerk. In die pak 'm beet 40 jaar heeft Opel in Nederland maar liefst 2.102.887 auto's verkocht. Volkswagen volgt in diezelfde periode met 1.851.254 stuks met geruime afstand op de tweede plek. De Astra is met 481.300 in Nederland geregistreerde exemplaren het model waarvan Opel de meeste exemplaren heeft verkocht. Op plek twee en drie staan achtereenvolgens de Corsa (444.503 stuks) en de Kadett (267.053 stuks).