Opel belicht nieuwe Astra

Opel laat namelijk weten dat we over twee jaar kennismaken met een geheel nieuwe Astra. Dat lijkt al snel, want de huidige Astra draait nog maar sinds 2015 mee, maar de overname van Opel door het Franse PSA heeft waarschijnlijk voor een veranderde levensloop van de middenklasser gezorgd. Het merk laat daarbij weten dat de nieuwe Astra voor het eerst in het Duitse Rüsselsheim zal worden gebouwd. In diezelfde fabriek wordt nu ook de Insignia gebouwd. De huidige Astra wordt in het Poolse Gliwice en in het Britse Ellesmere Port in elkaar gezet. De hedendaagse Buick-variant ziet het levenslicht in China.

In tegenstelling tot de nieuwe Corsa komt er geen volledig elektrische variant van de volgende generatie Astra. Opel spreekt namelijk over een ‘electrified variant’, in tegenstelling tot een ‘electric’ Astra bijvoorbeeld. We zetten ons geld dus in op bijvoorbeeld een plug-in hybride Astra. De foto die Opel bij het bericht meestuurt, laat - helaas - maar weinig zien.