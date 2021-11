Op zoek naar een zevenzitter voor maximaal 10.000 euro

Grand Grandis

Dat MPV’s al een behoorlijke tijd uit de gratie zijn behoeft geen toelichting. De consument heeft gesproken en wil tegenwoordig kennelijk een cross-over of SUV. En toch valt er veel te zeggen voor de praktische en nuchtere Multi Purpose Vehicle van weleer. Kijk eens naar deze strak uitziende Mitsubishi Grandis uit 2010. Toegegeven, het koetswerk is, zoals het een MPV betaamt, een beetje belegen. Maar ter compensatie heeft deze Insport-uitvoering wél mooi even 17-inch lichtmetalen wielen, geblindeerde achterruiten en zelfs een heuse spoiler voor de essentiële downforce die deze variant met dik 165 pk nodig heeft. Wie durft nog te beweren dat MPV’s saai en oubollig zijn? Het two-tone interieur ziet er fris uit en biedt dus plaats aan zeven mensen. Dit nette exemplaar is voorzien van onder meer een automaat, cruisecontrol, climatecontrol en verwarmde buitenspiegels. Volgens de verkoper is de onderhoudshistorie gedeeltelijk aanwezig dus dat kan een puntje van aandacht zijn bij het onderhandelen.

Mitsubishi Grandis 2.4 Insport

€ 9.950

2010

133.101 km

Dynamisch

Het blijft toch een beetje onwennig dat Ford ervoor heeft gekozen om een kleine 1.0 driecilinder in de redelijk forse C-max te lepelen. Toch wordt de inmiddels breed bekende en gebruikte EcoBoost-motor vooral geprezen door professionals en consumenten. Met 120 paardenkrachten win je niet snel een stoplichtsprintje, maar dat zal de toekomstige koper een spreekwoordelijke worst zijn. Die wil ruimte, comfort en genoeg stoelen voor het hele gezin en daarin stelt de C-Max niet teleur. Als papa de wilde haren toch nog eens wil laten wapperen in de wind, kan hij de de elektrisch bedienbare ramen laten zakken en gewoon genieten van het uitmuntende en praktisch onverslaanbare onderstel van Ford, dat de auto heerlijk dynamisch maakt. Lekker praktisch en vrij uniek zijn de schuifdeuren voor de achterste twee zitrijen, waardoor het appeltje-eitje is om in en uit te stappen. Deze dealer-onderhouden Ford is de Titanium-uitvoering hij zit dus prima in de spullen.

Ford C-Max 1.0 Titanium

€ 9.950

2011

89.721 km

Passé

In de tijd dat MPV’s nog hip and happening waren in autoland deed Renault bijzonder goede zaken met de Scénic, die in de eerste jaren nog werd aangeduid als Mégane Scénic. Het Franse ruimtewonder vond gretig aftrek bij Nederlandse gezinnen en je trof de Scénics dan ook op elke straathoek aan. SUV’s en cross-overs hebben het stokje overgenomen en deze derde generatie Scénic uit 2011 ondervond daarvan al enige hinder van met teruglopende verkoopcijfers als gevolg. Jammer, want los van het feit dat de Renaults uit deze periode wel eens werden geplaagd door elektronische spoken, zijn die Scénics erg ruim, comfortabel en praktisch met talloze opbergvakken. De ultieme gezinsauto dus, waarin ook aandacht is uitgegaan naar de achterpassagiers met onder meer klaptafeltjes en rolgordijntjes. Deze Dynamique-uitvoering is afkomstig van de derde eigenaar en staat er, afgaande op de foto’s, nog keurig bij.

Renault Grand Scénic Dynamique

€ 9.445

2011

138.978 km