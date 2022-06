Op zoek naar ... een goede auto voor minder dan €2.000

De occasionmarkt lijkt de huizenmarkt te volgen. Met name compacte, betaalbare auto's zijn – mede vanwege de hoge brandstofprijzen – in trek, wat er weer voor zorgt dat de getallen op de prijskaartjes hoger worden. Dat roept een vraag op: kun je voor minder dan 2.000 euro nog een auto kopen die langer meegaat dan alleen tot de eerstvolgende apk?

Eén ding wordt tijdens de zoektocht meteen duidelijk: hogere kilometerstanden moet je in deze prijsklasse niet schuwen. Zelfs de allerkleinste auto's staan zelden te koop met minder dan een ton in kilometers op de teller. Vaak gaat de tellerstand eerder richting 200.000 kilometer en verkeren ze niet meer in de allermooiste staat. Toch zijn er nog wel uitzonderingen op deze regel. Voor dit artikel zochten we naar betaalbare auto's die betrouwbaar en niet al te dorstig zijn. Ook moet de kans niet groot zijn dat ze na aanschaf direct de rest van je portemonnee ook nog opeten. In het aanbod van de onderstaande drie modellen kun je binnen het budget goed slagen en heb je een relatief nette auto voor je geld.

Dacia Logan

Ooit kon je een gloednieuwe Dacia Logan kopen voor minder dan €8.500. Tegenwoordig heb je voor dat geld nieuw alleen nog een Opel Rocks-e, voor zover je dat een auto kunt noemen. Binnen het budget staan momenteel 11 Logans te koop. Het gros daarvan betreft de sedan, al staat er ook een MCV op lpg met aardig wat ervaring tussen het aanbod. Dit exemplaar komt uit 2006 en heeft 112.411 kilometer gelopen. Zowel vanbuiten als vanbinnen ziet hij er nog behoorlijk netjes uit, al blijft het natuurlijk wel een sober geheel. Desondanks hoef je elektrisch bedienbare zijruiten voor en airconditioning niet te missen. Voor de prijs van €1.750 is het al met al zeker geen verkeerde optie. Van de Sandero, een ander populair model van Dacia, staan voor het budget slechts drie niet al te beste exemplaren te koop.

Daihatsu Cuore

Voor €2.000 heb je aardig wat keuze als je gaat voor een Daihatsu Cuore. Op de AutoWeek-occasionzoeker staan op het moment van schrijven 33 exemplaren te koop binnen het budget. In ons land is het merk alweer een tijdje vertrokken, maar Daihatsu's staan te boek als enorm betrouwbaar en het onderhoud is over het algemeen ook zeer goed behapbaar. Je vindt ze ook met een tellerstand van minder dan 100.000 kilometer, zoals dit exemplaar. Zoek je toch een wat groter model, dan kom je als je bij het merk blijft uit bij de Sirion. Daar staan binnen het budget alleen wel aanzienlijk minder exemplaren van te koop en ook de kilometerstanden zijn bij de meeste exemplaren een stuk hoger dan bij de Cuore het geval is.

Fiat Seicento

Hoe kom je voor minder dan €2.000 het dichtst bij het gevoel van een nieuwe auto? Op de AutoWeek-occasionzoeker is dat met deze Fiat Seicento. Hij heeft slechts 31.000 kilometer op de teller en ziet er zowel vanbinnen als vanbuiten nog bijzonder goed uit. Natuurlijk is dit een individueel voorbeeld, maar binnen het budget kun je meerdere mooie Seicento's vinden. Je hebt ze ook nog in goede staat voor om en nabij €1.000. Liever een auto met vijf deuren? Voor minder dan €2.000 staan er ook aardig wat Panda's te koop in een goede staat. Opvallend genoeg is het aanbod Panda's in dit budget van alle Fiats niet het grootste. Die eer gaat naar de Punto, waar op het moment van schrijven 74 exemplaren van te koop staan in deze prijscategorie. Hou er bij een auto als de Punto alleen wel rekening mee dat je te maken hebt met een hoger brandstofverbruik en dat je qua maandlasten duurder uit bent dan met een kleiner model.

Uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden van auto's in goede staat die je voor minder dan €2.000 op de kop kunt tikken. Zelf een leuk exemplaar gevonden? Deel hem in de reacties!