Op zoek naar een compacte middenklasser voor 6.000 euro

Audi A3 1.6 Attraction Business Edition

2008

99.998 km

€6.450

Seat Leon 1.6 25 Edition I

2009

138.896

€5.995

Ze bestaan nog: auto’s die zorgvuldig door hun baasjes zijn bereden en onderhouden. Neem nu deze Audi A3: weliswaar dertien jaar oud en daarmee de oudste occasion van ons drietal, maar in al die jaren is de eerste en enige eigenaar nog niet eens het klokje ermee rondgegaan. En dat zie je: van alle kanten is de Duitser werkelijk smetteloos. Wij vragen ons af of er ooit iemand op de achterbank heeft plaatsgenomen. Het zou ons niet verbazen als dit niet het geval is geweest, door de vrij beperkte leefruimte daar en de wat moei­zame instap bij deze driedeurs. Verder lijkt de bagageruimte nooit een koffer te hebben gezien. Een eerlijke auto en nog van de oude stempel, want onder de kap geen geblazen downsize- blokje, maar een atmosferische 1,6. Daarmee is de premium-Golf bescheiden gemotoriseerd. De 102 pk helpen de 1.185 kilo zware koets adequaat vooruit, maar zonder dat het overhoudt. Het vertrouwenwekkende onderstel heeft dan ook geen enkele moeite met deze krachtbron. Goedmoedig doet de A3 zijn ding, maar op snelheid merk je wel dat het blok niet heel modern is: bij 100 km/h draait hij al vlot 3.000 tpm en dat is te horen. Het past niet helemaal bij de rust die normaliter aan boord wordt opgeroepen, in die zin dat het dashboard is opgebouwd uit mooie, stevige materialen en dat de bediening van één en ander geen vraagtekens oproept. Alles zit waar je het verwacht.Nu moeten we wel zeggen dat ondanks de imposante benaming Attraction Business Edition het hier om een vrij simpel uitgevoerde auto gaat die, zoals gezegd, niet de nieuwste is. Ten opzichte van de Hyundai en Seat die zo aan bod komen heeft de Audi als enige remassistent en ESP aan boord, met de Seat deelt hij een sperdifferentieel en destijds vier sterren van de Euro NCAP-test (de i30 heeft er vijf). Dat valt nog mee, maar cruisecontrol ontbreekt bijvoorbeeld, net als verwarmbare buitenspiegels en mistlampen vóór. Stoelverwarming voor zit er dan wel weer op. Desondanks hebben we niet het idee dat we veel missen, want kwaliteit en de staat van de auto maken erg veel goed. Opmerkelijk: exact dezelfde krachtbron als de Seat, maar toch is het onderhoudsinterval hier 30.000 kilometer tegen 15.000 voor de Spanjaard. Wij zeggen: deze Audi verdient een baas die er net zo zorgvuldig mee omgaat als de vorige. Dan gaat hij, gezien zijn rustige karakter, heel lang mee.

Deze tweede generatie van de Seat Leon heeft een heel ander karakter dan de A3. Om te beginnen het uiterlijk: dat brak geheel met dat van de gespierd ogende voorganger. Qua uiterlijk vinden we deze generatie Leon de minst sportieve uitstraling hebben, enkele leuke details – ‘verborgen’ achter­portieren, ruitenwissers die een verticale ruststand kennen – ten spijt. Gelukkig zijn daar dan wel de goed steun biedende sportstoelen, sportieve dashboard­meters met naalden die in ruststand eveneens recht naar beneden hangen en het wel erg stevige sportonderstel. Wat heet: putdeksels worden ongenadig doorgegeven. Actieve rijders lijken in de Leon wat meer aan hun trekken te komen dan in zijn zakelijker familielid uit Ingolstadt. Aan de wielophanging ligt dat niet: die is vóór onafhankelijk in combinatie met McPhersons en achter multilink (vier draagarmen), en met schroefveren rondom kent de Leon precies dezelfde lay-out als de A3 en de i30. Het zal dan wel komen doordat achter geen stabilisatorstang is gemonteerd, waardoor de Seat zich net wat speelser gedraagt.

De Seat is wat jonger dan zijn broer die we daarnet reden. Hij heeft wel meer van de wereld ­gezien en ook meer eigenaren gehad (drie tegen één), zodat de prijs iets lager ligt. Motorisch gezien is het eveneens een ongeblazen 1.6 met zijn relatief bescheiden 102 pk, maar ook hier heeft de Leon een duidelijk sportievere inslag: zo stuurt hij veel directer, en dankzij het uitlaatbrommetje heb je het idee dat één en ander duidelijk vlotter gaat dan in de A3, maar op papier lopen de prestaties nauwelijks uiteen. Dat kan ook niet, want de gewichten liggen zo’n beetje gelijk. Wel is de koets compleet anders van snit, wat resulteert in veel binnenruimte voorin, terwijl achterpassagiers qua leefbaarheid maar iets hoeven toe te geven op de i30. Wie ruimte zoekt, is met de Leon derhalve veel beter af dan met de A3.

De uitrusting van de Leon is eveneens iets royaler. Het audiosysteem met stuur­bediening is net wat uitgebreider, terwijl de lichtmetalen wielen nogmaals de ambities van de Leon weer­geven. Toch kan de Leon met zijn uitrusting niet op tegen de Hyundai en met zijn materiaal­gebruik niet wedijveren met de A3. De gebruikte kunststoffen zijn net wat minder, de midden­console doet opvallend leeg aan en – ­uiteraard ­vanwege zijn erva­renheid – ­komen we iets meer slijtage­sporen tegen. ­Desondanks ­vinden we ook deze Leon zijn geld waard, zeker voor ­diegene die sportieve trekjes ambieert en het gezin daarvan deelgenoot maakt.

Hyundai i30 1.6i i-Motion

2011

108.242

€6.500

Hoeft het niet uitgesproken chic of sportief, maar wil je gewoon zoveel mogelijk auto voor je geld, dan zou een no-nonsense type als de Hyundai i30 zomaar iets voor jou kunnen zijn. De specificaties spreken in elk geval in het voordeel: twee jaar jonger dan de meer karakteristieke concurrentie. Dat betekent dat er zelfs nog tot 2023 carrosserie­garantie op zit. Wat betreft prijs en kilometerstand komt de Zuid-Koreaan in de buurt van de Audi. Wel heeft hij net zoveel eerdere eigenaren gehad als de Seat. Dat de i30 jonger is, merk je aan de uitrusting en het veiligheids­niveau. De maximale score in de Euro NCAP-crashtest noemden we al, maar met elektrische achterportierruiten, parkeer­sensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, het meest uitgebreide audiosysteem, verstelbare lendensteunen voorin en middenarmsteunen voor en achter toont de i30 wederom zijn relatief jeugdige leeftijd en afkomst.

De krachtbron is eveneens een atmosferische 1,6, maar dan voorzien van vier kleppen per cilinder in plaats van twee. Het maakt hem duidelijk het krachtigst, overigens zonder dit in de praktijk uit te spelen. Wel is de Hyundai een stuk zuiniger; daar draagt het start-stopsysteem misschien aan bij. Verder is de auto het grootst; achterpassagiers profiteren meer dan de mensen voorin. De bagageruimte is marktconform.

Veel auto voor je geld dus, maar wat is de keerzijde? Het is lastig de vinger op de gevoelige plek te leggen, maar in zijn algemeenheid vinden we de i30 net wat minder geraffineerd dan de Audi en de Seat. Meubilair, de gebruikte materialen, de opbouw van het dashboard ... alles is netjes, maar niet echt uitgesproken. Op de weg is het ook middle of the road: het onderstel is weliswaar goed in balans en biedt een prettige mix van stevigheid en comfort en de besturing doet eveneens wat de gemiddelde bestuurder van hem verlangt, maar zo sportief als de Seat of goedmoedig als de Audi is hij niet. Is dat erg? Voor de gemiddelde Hollander die zijn of haar hart minder laat spreken dan de bankrekening zeker niet.

En daarover gesproken: toen we de i30 weer bij Spijker & Vergunst het erf op draaiden, stond een gezin al klaar om de sleutels van ons over te nemen om met de i30 te gaan proefrijden. Nuchter beschouwd heb je ook niet méér nodig om veilig en droog van A naar B te komen. Maar wil je eens via C of desnoods D, dan zou de keuze best op chic of sportief kunnen vallen.

