Ook Porsche breekt eigen verkooprecord

Porsche verkocht vorig jaar wereldwijd 256.255 nieuwe auto's, een toename van 4 procent ten opzichte van 2017.

De Macan ging vorig jaar 86.031 keer over de toonbank en mag zich daarmee weer de meest verkochte Porsche van het jaar noemen. Wel namen de verkopen ervan met 11 procent af. Op twee staat de Cayenne. Van deze SUV werden er 71.458 stuks afgeleverd (+12 procent).

De Panamera wist met 38.443 verkochte exemplaren 38 procent meer klanten te trekken en ook de 911 deed het uitstekend. Hoewel een nieuwe generatie al lang en breed achter de coulissen stond, stapten alsnog 35.573 kopers in een nieuwe 911. Daarmee vond de auto 10 procent meer kopers dan in 2017. De 718 Boxster/Spyder vond 1 procent minder kopers dan in 2017 (24.750 stuks).

China was voor Porsche wederom de belangrijkste afzetmarkt. De verkopen namen er ten opzichte van 2017 met 12 procent toe tot 80.108 exemplaren. In de Verenigde Staten, na China de belangrijkste markt voor Porsche, vonden 57.202 exemplaren een eigenaar (+3 procent). In Europa daalden de verkopen juist, wat volgens Porsche te maken had met de overgang naar de WLTP-cyclus. Ook heeft het verdwijnen van dieselversies een rol gespeeld. In ons werelddeel daalden de verkopen met 4 procent. In Zuid-Amerika namen de verkoopcijfers met 4 procent toe.