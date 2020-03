Ook Lamborghini sluit fabrieksdeuren

De sluiting van de Noord-Italiaanse fabriek in Sant'Agata is per mail aan alle medewerkers bekend gemaakt. De fabrieksbanden blijven tot ten minste 25 maart stilliggen. Hiermee komt de hele productie van Lamborghini stil te liggen, want de fabriek in de buitenwijken van Bologna is de enige plek waar de Italiaanse sportauto’s het levenslicht zien. “Deze maatregel is een daad van sociale verantwoordelijkheid en een hoge gevoeligheid ten opzichte van onze mensen, in de buitengewone situatie waarin we ons nu bevinden”, aldus CEO Stefano Domenicali.

Naast de sluiting belooft dit sowieso een zwaar jaar voor Lamborghini te worden. Na de Verenigde Staten is China namelijk de grootste afzetmarkt voor de fabrikant. Na de uitbraak van het COVID-19-virus in dat land is de autohandel daar rigoureus ingezakt.