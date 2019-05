‘Ook Apple wilde Tesla kopen in 2013’

Apple heeft in 2013 naar verluidt een poging gedaan om Tesla in te lijven. De techreus zou destijds meer geld hebben overgehad voor een aandeel dan de huidige waarde dicteert.

Nieuwszender CNBC zegt concrete aanwijzingen te hebben dat Apple in 2013 een gooi heeft gedaan naar het Tesla-eigendom. Apple zou daarvoor een bedrag van 240 dollar per aandeel over hebben gehad, aanzienlijk meer dan de ongeveer 200 dollar die een Tesla-aandeel momenteel waard is.

Juist het feit dat een aandeel Tesla nu minder waard is dan zes jaar geleden zou aanleiding zijn geweest om het oude nieuwtje uit 2013 wereldkundig maken. De beurswaarde van Tesla is sinds begin 2019 met 38 procent gedaald, onder meer vanwege tegenvallende resultaten in het eerste kwartaal. In de veelbesproken tweet waarin Elon Musk claimde Tesla van de beurs te willen halen, werd in 2018 zelfs gerept over 420 dollar per aandeel.

Als Apple inderdaad van zins is geweest om Tesla te kopen, was het in 2013 de tweede tech-gigant met zo’n wens. Ook Google aasde naar verluidt op het innovatieve automerk, dat destijds net de Model S had gepresenteerd.

Hoewel het nooit écht stil is rond Tesla, hangt er momenteel een uitzonderlijke spanning rond het merk. Behalve de dalende beurskoers is ook het feit dat CEO Musk zich al enkele dagen niet op Twitter heeft vertoond voer voor de wildste geruchten. Een overname door Google of Apple is volgens sommige analisten nog altijd een optie.